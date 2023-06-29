重啟服貿？賴清德競辦轟柯文哲、侯友宜　「用青年未來換政治資本」

▲柯文哲（左）與侯友宜（右）支持重啟服貿。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟服貿議題成為總統選戰焦點，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱29日表示，現在談重啟服貿，就是對於國際情勢一無所知，中國青年的失業率來到20.4%，一旦開放服貿，首先衝擊的絕對是台灣年輕人，難道國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲要用台灣年輕人的未來，換取自己的政治資本嗎？

陳世凱今天說，近期許多國民黨以及民眾黨的人士不斷拿著當年太陽花學運時的口號、標語，說當年是「反黑箱」並不是「反服貿」，更拿出賴清德過去在現場舉「重啟談判」的手板，誣指賴清德是支持服貿，然而，這根本就是無視當年時空背景、惡意置換概念，當年馬英九政府草率與中國簽訂服貿，無視民意、無視立院審議程序，強行通過服貿協議，因此才有了學運中「退回服貿、捍衛民主」的口號，又因立法院由國民黨團把持，不願意進行實質審議，才會有「實質審查、重啟談判」。

陳世凱說明，「反黑箱」固然是當年的其中一個訴求，但請民眾黨不要忘記，早在2013年，太陽花學運爆發前，柯文哲就在立法院的公聽會中「反服貿」，當年的柯文哲表示，「只要服貿協定一簽訂，台灣高階的醫療人才會跑到大陸去，而低階醫療人才薪水會再降低，因為大陸的人會跑過來，所以薪水會再降一次」，這段話難道是「反黑箱」嗎？當時連箱都還沒有。

陳世凱表示，從9年前的太陽花學運到現在，國際局勢早已丕變，全球的經貿結構也全然不同，經歷了美中貿易戰、全球供應鏈重組等結構性的變化。台灣，也早就不是9年前的台灣，在蔡英文總統的執政，以及全體國人的努力之下，台商回流、外商投資都取得了豐碩的成果，台灣經濟表現穩健亮眼，台灣的經濟不過度倚賴任何一個國家、分散風險，台灣已經證明自己能走向世界，而不是透過中國走向世界。

陳世凱說明，台灣的立場一向是願意在對等尊嚴下，與中國進行健康有序的交流。關於服貿的議題，當年台灣社會的共識，就是反對不對等、不公平，而且傷害台灣產業民生草率簽約的服貿，侯友宜、柯文哲要重啟服貿，就應該清楚告訴國人，自己對於服貿的主張及內容，「尤其是最近主張重啟服貿的柯文哲，應該先面對10年前反對服貿的柯文哲」。

▼民進黨發言人陳世凱（右）轟柯侯談重啟服貿，是對國際情勢一無所知的行為。（圖／翻攝自直播）