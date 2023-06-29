就學貸款門檻放寬　賴品妤肯定消滅青年貧窮

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院會29日通過「精進就學貸款申貸及還款措施」，大幅放寬學貸門檻。民進黨立委賴品妤表示，學貸成許多朋友們的嚴重負擔，歷年已經有超過5萬多位學貸族遭強制執行，因此，她早在今年初就要求教育部放寬學貸緩繳門檻，盼藉此消滅青年貧窮，推進世代正義。

賴品妤表示，她從去年11月開始即多次要求教育部，「還不起」而非「不願還」的就學貸款，是長期以來許多年輕朋友一畢業就要面對的窘境，面對疫情、升息、戰爭引起的全球高物價等，學貸成許多朋友們的嚴重負擔，尤其，很多在雙北生活、薪水剛好4萬元的年輕人，除了要支付日常開銷、可能還要分擔家計，實際上已難以償還，卻又無法申請緩繳。

賴品妤指出，根據判決書統計，歷年來，已經有超過5萬多位學貸族遭到強制執行，故她在3月質詢中，具體要求教育部長潘文忠應參考物價指數，放寬學貸申請及緩繳的門檻，尤其是月收入4萬元才得緩繳本息的規定，肯定教育部兌現承諾，從2018、2020年、加上這次是執政黨政府第三次調整學貸門檻，展現出力拼減少青年貧窮的決心。

賴品妤也說，未來她將繼續努力監督政府，讓每位有意願的青年朋友，都能無後顧之憂的學習，並且逐步打造友善生育環境，消滅青年貧窮，推進世代正義。

根據行政院今天公布的「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，其中放寬就學貸款，不僅申貸時，放寬申貸門檻及利息，在還款時，可緩繳本息、只繳息不還本，由8次（8年）增加至12次（12年），緩繳本息門檻也放寬至每月收入未達5萬元。