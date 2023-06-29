美國智庫訪問民進黨　分享「烏克蘭戰爭給兩岸的啟示」

▲美國威爾遜國際學人中心拜會民進黨。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前美國駐坦尚尼亞大使、智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）會長兼執行長葛林（Amb. Mark Green）29日上午率團拜訪民進黨，雙方就兩岸、國安等議題進行交流。葛林會中指出，就美國對台政策及國際情勢，也分享其看法，烏克蘭戰爭的發展，對兩岸情勢有相當啟示。

民進黨由黨副秘書長楊懿珊、政策委員會執行長羅致政、國際事務部主任謝佩芬、中國事務部主任吳峻鋕，以及國際事務部副主任邱雯莉共同接待，會談氣氛熱絡非凡。

訪團由葛林大使率團，另有曾獲總統蔡英文親授「特種大綬卿雲勳章」的前美國聯邦眾議員羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）、威爾遜國際學人中心地緣經濟及印太計畫主任後藤志保子（Shihoko Goto）、威爾遜國際學人中心幕僚長兼會長資深顧問阿賽維多（Eddy Acevedo），及美國海軍戰爭學院教授艾立信（Andrew Erickson）。

楊懿珊表示，台美之間一向有著良好、穩固的關係，美國正試圖重建印太地區的安全網，這向印太地區，尤其是台灣人民發出了有力的信息，台灣面對來自中國的持續威脅無疑是現實，但從不畏戰、不求戰，也因此，台灣過去幾年來，在國防預算上有了明顯的增長，除了軍購，更透過兵役改革、自主研發武器，試圖達成國防自主，期待能嚇阻中國單方面地加劇緊張局勢。

羅致政表示，中國的策略正演變地越來越聰明，除了不斷透過文攻武嚇施壓台灣之外，更利用台灣的民主透明度與言論自由，左右台灣的選舉和民意，台灣每天都在面對大量的假消息，如何有效應對中國的資訊戰，是台灣需要認真面對的問題。

謝佩芬進一步舉例指出，中共試圖利用台灣的民主制度及言論自由，加以台灣在地協力者的配合，在台灣散佈「疑美論」，稱美國將放棄台灣。這種操作的目的有二：一是降低人民對民進黨政府外交能力的信任，二是在台灣播下美國不可信賴的種子。由於中國和台灣使用相同的語言，使中國更容易對台灣進行影響力操作，成為一大國安疑慮。

謝佩芬說明，「威爾遜國際學人中心」由美國國會撥款於1968年成立，該中心會址及每年1／3的經費由美國提供，是少數美國國會撥款補助的智庫之一，中心會長依例由聯邦美國參、眾議員轉任，2021年更曾獲評為全美最具影響力的智庫排名前五。這次拜訪民進黨，賓主相談甚歡，民進黨也很期待未來有機會與威爾遜國際學人中心進行更多交流。