政院砸220億補學費　民進黨：感謝響應賴清德

▲行政院會後記者會宣布補助方案。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院拍板補助私大生學費新台幣3.5萬、高中職全面免學費等3方案，民主進步黨29日表示，感謝行政院響應民進黨主席賴清德日前提出「縮短公私立大學學費補助方案」，提出「拉近差距1＋3方案」，更進一步減免私立大學學雜費達3.5萬，從賴提出的補助5成增加到補助7成。

教育部29日於行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，推動減免私立大專學雜費3.5萬，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、全面落實高中職免學費以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套，該方案的220億經費，也以額外編列經費支應，不會排擠現有教育預算。

賴清德也於昨日聽取國立政治大學財管學系副教授盧敬植「從數據事實探討教育平權政策」的報告後裁示，國家投資在公私立高教每生平均資源的明顯差別。賴清德所提出的政策，是希望在追求大學卓越的同時，同樣顧及社會公平，而民進黨政府執政，經濟有成長、稅收有增加，政府財政更為穩健，經濟成長的果實更應該要落實於社會的公平正義。

民進黨表示，對於減輕年輕族群負擔的政策，包括投資青年就業方案、青年成家優惠貸款、租金補貼、學貸減免等，一直是持續性、長期性的關注，為年輕人減壓，這次「拉近差距1＋3方案」要讓年輕人沒有後顧之憂，專心為學業、前途打拼。民進黨會持續做，替未來國家希望工程打下更堅實的基礎。