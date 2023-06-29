賴品妤不忍了！PTT挨罵「破麻」5個月怒告　竹科工程師慘了

▲新竹工程師罵賴品妤「破麻」，被法官處拘役50日。（資料照／記者陳立勳攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名半導體歐姓工程師在PTT政黑板（HatePolitics）多次發文，辱罵立法委員賴品妤「破麻」、「選上只會cosplay」，被賴品妤告上法院。歐男到案後突然失憶，辯稱什麼都不記得了，也不知道發文帳號是不是他的，但法官認為歐男犯行屬實，依犯公然侮辱罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，犯罪用的電腦也沒收。

判決指出，歐姓工程師因不喜歡立委賴品妤，竟於去年2月到7月在PTT「HatePolitics」狂罵，指她「靠爸靠一堆看板選上立委」、「選上只會cosplay」、「這個臭婊子破麻(誇獎女性的意思)」，「賴品妤這個破麻(誇獎女性的意思)跟簡舒培同為新潮流」，經賴品妤報警，歐男被檢方依妨害名譽起訴。

全案審理時，歐男辯稱「我不記得我有做這些貼文」，也不記得謾罵的帳號是不是他的，聲稱已經多年沒用PTT了。

不過檢方表示，他們查詢發文者IP位址後，持搜索票到歐男住處搜索，發現歐男不時於PTT、臉書、GOOGLE搜尋「賴品妤」，而謾罵文章內張貼的新聞網址連結，和歐男的電腦使用紀錄、搜尋內容、時間都吻合，可見歐男先上網搜尋賴品妤資料，再上PTT貼網址發文。

此外，歐男2015年就曾因臉書留言辱罵台北市議員秦慧珠「畜生議員」挨告，用同一帳號上PTT法律板求救「麻煩推薦大台北地區的律師 ……我是刑法第309條(公然侮辱)的被告」，也可證該帳號屬於歐男。

法官認為，歐男犯後始終否認犯行、拒絕和解，毫無悔意，考量他為科技業工程師、未婚等情狀，依犯公然侮辱罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，並沒收他犯罪用的電腦主機和螢幕。全案還可上訴。