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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭侯友宜團隊結構性難題　黃揚明：年輕人不愛！想改變人設很困難

▲▼侯友宜到立法院出席政治幕僚培訓營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期選情低迷，日前親自邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職。資深媒體人黃揚明28日認為，侯友宜目前碰到的最大結構性難題，就是年輕人討厭國民黨、討厭侯友宜，但侯友宜已經有許多標籤及人設被定型，若要轉型或改變人設非常困難，且金溥聰過去每一次操盤的對象都是前總統馬英九，「這是金小刀最大的盲點。」

黃揚明在節目《午休不演了》中透露，金溥聰一定有他能帶給侯團隊的正面效益，就是「政治敏感度」，因為他是操盤過兩次總統大選的人，包括2008年、2012年。過去也有人說金溥聰是不敗金身，他操盤的選舉沒有一次敗選，但他過去每一次操盤的對象都是前總統馬英九，從來沒有輔選過馬英九以外的人，「這是金小刀最大的盲點。」

黃揚明強調，侯友宜現在碰到的最大結構性難題，就是年輕人討厭國民黨、討厭侯友宜，所有民調裡面，40歲以下侯友宜能拿到2成支持度就已經是高標，大部分都在1成多，幾乎也沒有太多起伏，「這對侯友宜而言絕對是重傷」，因為連同樣形象老派的民進黨主席賴清最近在45歲以下也可以拉到2成5到3成之間。

黃揚明指出，民眾黨主席柯文哲則是一支獨秀，在所有年輕人的族群中能夠拿下大約5成上下的支持度，非常可怕，柯文哲在很多民調裡面，年輕人是絕對性的輾壓，侯友宜有沒有能力加強年輕族群支持度，成為金溥聰加入團隊後得面臨的第一個難題。

不過，黃揚明也說，侯友宜已經有很多的標籤及人設被定型了，若要去轉型或改變人設非常困難，「我不認為由金小刀操盤能夠讓侯友宜年輕選票立刻飆升，不太可能。」

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