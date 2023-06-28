韓國瑜發文反擊陳吉仲　侯友宜留言力挺：我們傾全力下架民進黨

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

針對農委會主委陳吉仲批評前高雄市長韓國瑜當北農總經理時「菜土菜金」，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期，韓國瑜在臉書發文反擊，高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友在農業投入的辛勞，更無視北農基層同仁多年來競競業業的付出。國民黨總統參選人侯友宜晚間也在臉書回應，「韓市長辛苦了，我們一定傾全力下架民進黨！顧好所有農民、顧好台灣農業經濟！」。

韓國瑜表示，他在北農的老同事在節目上講「北農最大的資產，是信譽」讓他感慨萬分，辛苦的農民朋友看天吃飯，每天起得比雞早，頂著烈日汗流浹背，颳風下雨時眉頭深鎖，生怕大半年的心血在風雨中毀於一旦。而北農的職責，就是保障農民的辛勞得到合理的報酬，並確保消費者買到品質有保障的蔬果。

「不在其位不謀其政，若我離開後，北農持續穩定發展，能照顧所有農民及同仁，我也樂見其成」，韓國瑜感嘆，如今高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友在農業投入的辛勞，更無視北農基層同仁多年來競競業業的付出，將北農一路走來辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，實在令人無法忍受。

對此，侯友宜也在該貼文下方留言表示，「信譽無價，韓市長辛苦了！ 民進黨治國沒半步，只會靠政治鬥爭撕毀社會互信，我們一定傾全力下架民進黨！顧好所有農民、顧好台灣農業經濟！」。

