侯友宜陣營批餵藥案造謠　賴清德競辦：竹篙湊菜刀

▲陳世凱（右）批評侯友宜陣營說法。（資料照／翻攝自民進黨YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

新北市汐止私立幼兒園餵藥疑雲，經士林地檢署偵辦後，學童尿液及毛髮等精確檢驗結果皆確認「未檢出」，全案簽結。國民黨總統參選人侯友宜工作室批評是烏龍一場，不過，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，這並非最早爆發餵藥案的板橋幼兒園，侯陣營根本「竹篙湊菜刀」，甚至認為檢調可以施壓，與侯友宜一樣停留在威權時代。

陳世凱指出，士林地檢署簽結的案子是汐止幼兒園案，並不是最早爆出餵藥案的板橋幼兒園，侯友宜陣營卻見獵心喜，急著一味為市府的行政怠惰開脫，如果孩子沒狀況，父母會無故帶小孩去檢驗嗎？這種混淆視聽的作法，根本竹篙湊菜刀的行為。

陳世凱補充，自餵藥案爆發以來，無論是侯友宜或是新北市府，一直試圖轉移焦點，明明早就該做的行政調查，到現在卻什麼結果都沒有就算了，在甩鍋司法調查，試圖規避行政責任的同時，侯友宜競選團隊還抹黑新北檢調受到壓力，這不僅是傷害司法公信，更代表侯團隊和侯市長一樣，停留在威權時代，才會認為檢調是可以施壓。

陳世凱說明，事實上，新北市政府對板橋這家幼兒園廢照並開罰15萬元，不正是代表新北市政府也認定這間幼兒園的不當作為嗎？議題延燒至今，還看不到侯市府的行政調查報告，現在侯友宜竟還能栽贓民進黨抹黑，如果是這樣，那侯陣營是不是要連新北市政府教育局也要一起告呢？