批「鏡電視案」橫柴入灶！　侯友宜轟：綠喊「黨政軍退出媒體」成笑話

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

針對國家通訊傳播委員會（NCC）昨（28）日審議通過鏡電視上架32個有線電視系統86頻道案。國民黨總統參選人侯友宜表示，NCC原為獨立機關，理應捍衛新聞自由，但鏡電視審照案卻爭議不斷，如今在民進黨派系強硬主導下，由主委陳耀祥強渡關山，漠視諸多程序正義，根本是橫柴入灶，正式宣告台灣的新聞自由已死、獨立機關名存實亡。

NCC28日審議鏡電視上架中嘉、凱擘、台固等共32個有線電視系統86頻位案。最終在主委陳耀祥與3位委員同意下，以4:0順利過關，也附帶條件通過衛星廣播電視事業「鏡電視新聞台」申請負責人、公司章程變更暨換發執照續行討論案，確認鏡電視董座由中華電信前董事長的鄭優出任。

對此，侯友宜表示，國家通訊傳播委員會為獨立機關，理應捍衛新聞自由，但鏡電視審照案卻爭議不斷，如今在民進黨派系強硬主導下，由主委陳耀祥強渡關山，漠視諸多程序正義，根本是橫柴入灶，正式宣告台灣的新聞自由已死、獨立機關名存實亡。民進黨過去說好的「黨政軍退出媒體」，現在看來根本就像個謊話與笑話。

侯友宜嗆，更諷刺的，總統蔡英文才信誓旦旦表示，捍衛媒體自由及言論自由是重要的民主支柱。怎麼民進黨政府隨即就毫不掩飾的用黑手把這根支柱給拆光，只留下「民主之恥」，而陳耀祥也成為中華民國新聞發展史上最大的汙點。

侯友宜說，作為總統參選人，除了對此表達強烈的譴責之外，更承諾會強力捍衛憲法中對新聞及言論自由的保障。未來執政，他將成立專案小組詳加調查，讓所有弊案無所遁形，還給台灣人民一個清廉公正的環境。

