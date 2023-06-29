安心簡訊3.0、定位輔助　新北消防局創新救援措施保護市民

▲民眾撥打119專線時，將由執勤員全程指揮調度消防救護，並透過專業的指導與陪伴，協助民眾脫困。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

生活中的危機總在一瞬間降臨，想把握黃金時間求生、緊急救護，民眾撥打119專線時，若能協助執勤員提供愈詳細的線索並配合指示行動，愈能提高救援效率。據統計，新北市消防救護案件每年平均高達21萬件，因此新北市政府消防局積極推動創新的救援措施，努力在急難時刻為市民打開生命之窗，成為市民安全的守護者。

▲新北市消防局的消防救護系統，即時掌握每日救援調度情形。

打開生命之窗！火警現場全程提供安心專業陪伴

住宅火警狀況危急往往令人驚慌失措！新北市消防局執勤員鍾舜為說明，當受困民眾撥打119專線時，消防局執勤人員立即派遣車輛前往現場。然而，雖然派遣系統可同步透過基地台定位尋找報案位置，但有些民眾來電是代為報案，因此仍須請報案人提供詳細住址資訊，提高救援精準度。

▲擁有豐富經驗的執勤員鍾舜為曾數次成功協助民眾於火警現場脫困。

接獲民眾報案後，執勤員會提供專業的指導及安撫陪伴，持續透過電話詢問現場狀況、協助民眾判斷應盡速離開火場，或關上門、塞住門縫阻隔煙和熱，並記得開窗等待救援等。同時透過無線電通報救災人員入室，確認受困者的位置，並請受困者敲打聲響協助救災人員辨位。在消防救災團隊及執勤員共同努力下，成功接觸並救出受困者，發揮救災團隊的專業能力和救援效率。

經驗豐富的鍾舜為執勤員指出，遇火警時保持冷靜非常重要，他分享曾經遇到報案媽媽情緒崩潰無法溝通，所幸由女兒接過電話後才順利確認現場狀況，而他也在電話線上一直陪伴到兩人平安脫困；另外，也有報案人不確定起火點且沒有自信能逃出現場，因此他透過電話指導相關防護措施，後來也順利等到救援脫困。

▲執勤員桌上有不同燈號顯示案件分類，遇緊急情況其他同仁也能即時分工支援。

善用智慧科技提高救援率 安心簡訊3.0降低等待焦慮

當民眾有救護需求時，119執勤員除第一時間派遣救護車前往現場外，若現場有2人以上也可利用智慧型手機視訊功能，讓執勤員能夠進行線上醫療指導(Dispatcher-Assisted CPR, DA-CPR)，即時觀察患者病徵並蒐集更詳盡的患者資訊。

緊急救護需要團隊合作，鍾舜為提醒民眾報案後千萬不要急著掛電話，他形容「撥打電話求援的同時，你也成為了救護團隊的一員」，若能在救護車到達現場之前，配合執勤員指示，把握黃金時間協助救護家人，將可提高患者存活率，減少遺憾發生。

▲安心簡訊3.0可讓民眾即使掌握救援動態，降低等待焦慮。

此外，新北市119有個超貼心「安心簡訊3.0」服務，能在民眾報案後，由119自動發送受理簡訊，提供救護車、火災或其他緊急救援案件的消防車輛即時訊息，將救援人車的行車路線和預計到達時間都告訴你，讓民眾清楚了解救援進度、降低等待焦慮。

爭取黃金救援時間 報案定位眉角快筆記！

遇到緊急情況或山區迷路不知自己身在何處時，打電話至119報案，執勤人員將立刻發送簡訊到受困者的手機，受困者只需要點開連結，按下「傳送定位」，即可將所在位置自動定位回傳至119，而且系統每5秒鐘會自動更新受困者的經緯度，幫助救援人員盡快找到受困者。

▲透過定位系統可協助民眾回傳正確位置，加速救援行動。

鍾舜為分享，確認受困者位置是消防救護的關鍵資訊，提醒民眾報案時應盡可能提供詳細的門牌號碼（包含行政區，以免找不到是板橋中山路還是中和中山路）、交叉路口、明顯地標，若人在國道上可回報南下或北上方向幾公里處等。若在山區手機收訊不佳，建議民眾可找尋路燈上的編號、電線桿的英文字＋數字或透過手機GPS定位功能取得詳細經緯度資訊，協助救難人員順利營救。

▲新北市消防局執勤中心現場。

新北市政府消防局透過各項創新措施，不斷提升救援效率和市民的安全感，為市民提供了即時的救援資訊和便捷的救援服務，展現出新北消防局的專業能力，也顯示出對市民生命安全的堅守和關懷，未來也將繼續守護每一位市民的安全。

新北市政府消防局李清安局長表示，新北市近年來積極將災害防救應變能力及技術與國際接軌，111年更建置全國119最先進的雲端決策儀表板，配備410吋LED大型螢幕，即時掌握各式勤務狀況及監控火災、颱風、地震、強降雨、複合式災害等多種情境；並搭配全方位專家系統輔助派遣之5E功能(E報案、E受理、E派遣、E管制、E專家)有效整合各式情資，力求最短時間派遣車輛出勤，以提供市民安居樂業、友善宜居的環境。