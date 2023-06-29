　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安心簡訊3.0、定位輔助　新北消防局創新救援措施保護市民

▲▼ 專業化現代化救災效率-新北智能 E-1-9。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾撥打119專線時，將由執勤員全程指揮調度消防救護，並透過專業的指導與陪伴，協助民眾脫困。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

生活中的危機總在一瞬間降臨，想把握黃金時間求生、緊急救護，民眾撥打119專線時，若能協助執勤員提供愈詳細的線索並配合指示行動，愈能提高救援效率。據統計，新北市消防救護案件每年平均高達21萬件，因此新北市政府消防局積極推動創新的救援措施，努力在急難時刻為市民打開生命之窗，成為市民安全的守護者。

▲▼ 專業化現代化救災效率-新北智能 E-1-9。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市消防局的消防救護系統，即時掌握每日救援調度情形。

打開生命之窗！火警現場全程提供安心專業陪伴

住宅火警狀況危急往往令人驚慌失措！新北市消防局執勤員鍾舜為說明，當受困民眾撥打119專線時，消防局執勤人員立即派遣車輛前往現場。然而，雖然派遣系統可同步透過基地台定位尋找報案位置，但有些民眾來電是代為報案，因此仍須請報案人提供詳細住址資訊，提高救援精準度。

▲▼專業化現代化救災效率-新北智能 E-1-9。（圖／記者黃克翔攝）

▲擁有豐富經驗的執勤員鍾舜為曾數次成功協助民眾於火警現場脫困。

接獲民眾報案後，執勤員會提供專業的指導及安撫陪伴，持續透過電話詢問現場狀況、協助民眾判斷應盡速離開火場，或關上門、塞住門縫阻隔煙和熱，並記得開窗等待救援等。同時透過無線電通報救災人員入室，確認受困者的位置，並請受困者敲打聲響協助救災人員辨位。在消防救災團隊及執勤員共同努力下，成功接觸並救出受困者，發揮救災團隊的專業能力和救援效率。

經驗豐富的鍾舜為執勤員指出，遇火警時保持冷靜非常重要，他分享曾經遇到報案媽媽情緒崩潰無法溝通，所幸由女兒接過電話後才順利確認現場狀況，而他也在電話線上一直陪伴到兩人平安脫困；另外，也有報案人不確定起火點且沒有自信能逃出現場，因此他透過電話指導相關防護措施，後來也順利等到救援脫困。

▲▼ 專業化現代化救災效率-新北智能 E-1-9。（圖／記者黃克翔攝）

▲執勤員桌上有不同燈號顯示案件分類，遇緊急情況其他同仁也能即時分工支援。

善用智慧科技提高救援率　安心簡訊3.0降低等待焦慮

當民眾有救護需求時，119執勤員除第一時間派遣救護車前往現場外，若現場有2人以上也可利用智慧型手機視訊功能，讓執勤員能夠進行線上醫療指導(Dispatcher-Assisted CPR, DA-CPR)，即時觀察患者病徵並蒐集更詳盡的患者資訊。

緊急救護需要團隊合作，鍾舜為提醒民眾報案後千萬不要急著掛電話，他形容「撥打電話求援的同時，你也成為了救護團隊的一員」，若能在救護車到達現場之前，配合執勤員指示，把握黃金時間協助救護家人，將可提高患者存活率，減少遺憾發生。

▲▼新北消防局創新救援措施保護市民。（圖／ETtoday）

▲安心簡訊3.0可讓民眾即使掌握救援動態，降低等待焦慮。

此外，新北市119有個超貼心「安心簡訊3.0」服務，能在民眾報案後，由119自動發送受理簡訊，提供救護車、火災或其他緊急救援案件的消防車輛即時訊息，將救援人車的行車路線和預計到達時間都告訴你，讓民眾清楚了解救援進度、降低等待焦慮。

爭取黃金救援時間　報案定位眉角快筆記！

遇到緊急情況或山區迷路不知自己身在何處時，打電話至119報案，執勤人員將立刻發送簡訊到受困者的手機，受困者只需要點開連結，按下「傳送定位」，即可將所在位置自動定位回傳至119，而且系統每5秒鐘會自動更新受困者的經緯度，幫助救援人員盡快找到受困者。

▲▼新北消防局創新救援措施保護市民。（圖／ETtoday）

▲透過定位系統可協助民眾回傳正確位置，加速救援行動。

鍾舜為分享，確認受困者位置是消防救護的關鍵資訊，提醒民眾報案時應盡可能提供詳細的門牌號碼（包含行政區，以免找不到是板橋中山路還是中和中山路）、交叉路口、明顯地標，若人在國道上可回報南下或北上方向幾公里處等。若在山區手機收訊不佳，建議民眾可找尋路燈上的編號、電線桿的英文字＋數字或透過手機GPS定位功能取得詳細經緯度資訊，協助救難人員順利營救。

▲▼新北消防局創新救援措施保護市民。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市消防局執勤中心現場。

新北市政府消防局透過各項創新措施，不斷提升救援效率和市民的安全感，為市民提供了即時的救援資訊和便捷的救援服務，展現出新北消防局的專業能力，也顯示出對市民生命安全的堅守和關懷，未來也將繼續守護每一位市民的安全。

新北市政府消防局李清安局長表示，新北市近年來積極將災害防救應變能力及技術與國際接軌，111年更建置全國119最先進的雲端決策儀表板，配備410吋LED大型螢幕，即時掌握各式勤務狀況及監控火災、颱風、地震、強降雨、複合式災害等多種情境；並搭配全方位專家系統輔助派遣之5E功能(E報案、E受理、E派遣、E管制、E專家)有效整合各式情資，力求最短時間派遣車輛出勤，以提供市民安居樂業、友善宜居的環境。

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

快訊／10縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間開炸　最新警戒區域曝

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

快訊／10縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間開炸　最新警戒區域曝

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

台南最新極簡風「茶蘼酒吧」！汲飲葡萄酒享深夜微醺　還有米街特調

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的

新北市消防局大門前地板，遭人用紅漆噴下「Me too」等字，警方獲報派員到場查看，經調查是消防分隊長兒子與前女友感情糾紛，女友不願分手，即便分隊長兒子並非消防員，卻找上消防局多次陳情，還持紅漆罐噴漆，事後消防局不提告，低調清除紅漆。

新北市連2天有強降雨　消防局籲：避登山玩水

新北市連2天有強降雨　消防局籲：避登山玩水

新北消防救護聯隊　菲國救護大賽奪亞軍

新北消防救護聯隊　菲國救護大賽奪亞軍

電動車事故分秒必爭　新北消強化訓練

電動車事故分秒必爭　新北消強化訓練

侯友宜表揚防災企業+志願人員及區公所

侯友宜表揚防災企業+志願人員及區公所

關鍵字：

新北市消防局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面