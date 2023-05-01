新北消防組4人救護聯隊　菲國ACEM救護大賽奪亞軍…2醫師魔鬼團練

▲▼新北市消防局組4人救護聯隊，奪ACEM救護大賽亞軍 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局派4名消防救護人員，再由2名醫師規劃訓練，日前參加菲律賓所舉辦的ACEM（Asian Conference on Emergency Medicine，亞洲急診醫學會議）救護大賽，現場模擬緊急情況中，迅速有效地進行急救處置，評審們對新北消防的專業知識、組織能力和團隊合作精神給予高度評價，獲得亞軍的殊榮。

菲律賓舉辦的ACEM（Asian Conference on Emergency Medicine，亞洲急診醫學會議）救護大賽，共計6國12隊參賽角逐，新北救護聯隊包含第三大隊淡水分隊隊員蘇韋禎所領軍的新北救護聯隊伙伴，包含第二大隊新莊分隊隊員劉光祖、第一大隊板橋中隊隊員陳冠佑及海山分隊隊員宋威儀，組成4人團隊。

在1月初，4人就犧牲休假進行團練，並商請台北慈濟醫院陳玉龍醫師及三軍總醫院白豐誠醫師擔任訓練教官協助規劃及指導。在比賽現場模擬緊急情況，迅速且有效地進行急救處置，過程中表現相當出色，評審們對新北消防的專業知識、組織能力和團隊合作精神更給予高度評價，奪下亞軍殊榮。

新北市政府消防局局長李清安表示，本次競賽項目為多重傷病患，評分標準為團隊合作及全英文溝通技巧，且要能有效率處治患者，同仁休假時間自主訓練並報名參加比賽，吸取國際經驗及增加救護新知，讓人值得肯定，也透過比賽的交流，不僅能讓各國EMS之間進行一場激烈的比拼，更促進亞洲各國急救醫學領域的交流與合作。