侯友宜赴南投爭取支持兩樣情　何勝豐出國神隱、林明溱為他抱屈

▲侯友宜赴竹山紫南宮參拜，與前南投縣長林明溱握手致意。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新北市長暨國民黨總統參選人侯友宜今日前往南投縣參訪，受縣長許淑華在內的地方藍營人士熱烈歡迎，不過已在國民黨提名侯後退黨的縣議會議長何勝豐，傳因出國而未現身，侯則稱雙方有通過電話、約定碰面；倒是前縣長林明溱現身，還因參加立委補選失利導致侯友宜遭批而向侯致歉，侯也頻說「歹勢」，雙方互動明顯熱絡許多。

2024總統大選目前呈「三腳督」之勢，民調墊底的侯友宜之後，一連4天造訪桃園、新竹、彰化、南投等藍營執政縣市，展現整合藍軍的企圖心；今天首站赴竹山鎮「小鎮文創」公司會見青農，許淑華、在地縣議員暨立委參選人游顥都出席，但始終力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選總統、且縣議員選區同樣在竹山的何勝豐，卻因為出國旅遊而未見人影。

侯友宜在接受聯訪時表示，他在何勝豐出國前曾互通電話，何知會他因早就排定出國行程而不克出席，2人也約定在何返國後一定會見面、面對所有的議題。

▲侯友宜赴竹山紫南宮參拜，受地方人士熱情相迎。（圖／記者高堂堯攝）

侯友宜隨即轉赴竹山紫南宮參拜，同樣受到廟方主委莊秋安、現場民眾熱烈相迎，而前縣長林明溱也抵達現場。

林明溱在3月受國民黨徵召參加南投縣第二選區立委補選，以些微差距見負於民進黨蔡培慧，外界將侯友宜未出席選前之夜力挺林視為敗選因素之一，侯也因此備受藍營支持者批評；眾人參香完畢轉進廟方辦公室休息時，林明溱突然隔著許淑華向侯友宜表示「侯市長抱歉欸！我沒選上（別人）都怪罪你！你（當初）都有跟我講，有事沒辦法來造勢晚會，媒體一直說你（不對），太委屈了！」引來眾人一陣大笑。

侯友宜也趕忙伸手致意：「我對您卡歹勢（比較抱歉）！」侯友宜強調和林明溱是老朋友，過去選上新北市長後來南投參訪，林明溱帶著他跑行程，親睹林整天勤走基層地方、滿身大汗、大小事務都很熟絡，幾乎全年無休，讓他深受感動，「這種地方父母官不簡單！」待侯友宜準備上車離開前，林明溱也再度趨前握手致意。