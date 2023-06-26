柯侯支持重啟服貿談判　綠委示警：拉台灣進入高風險

▲民進黨立委洪申翰再批民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲主張重啟服貿，26日再拋兩大主張，指「兩岸監督條例」要有規範，以及貨貿比服貿先。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄喊話，柯文哲必須認清事實，中國定調所有兩岸談判都須在一個中國和九二共識基礎上才能展開；民進黨立委洪申翰質疑，當國際都在「去風險」，為何要把台灣跟中國綁得更緊？為何要台灣進入更高風險的經貿環境裡面？

莊瑞雄今天上午在黨團記者會直呼「柯文哲又發功了」，他奉勸柯文哲，以當今整個國際情勢來看，全世界各國對中國都有「去風險」的基本概念，對台灣來講，兩岸議題屬重中之重，每走一步都要特別謹慎，但中國對兩岸議題口徑非常一致，認為只要台灣認同九二共識，兩岸談判就能恢復。

莊瑞雄強調，中國國家主席習近平對九二共識的定調是「同屬一中」，只要願意在一個中國和跟九二共識的基礎上，中國才會歡迎台灣展開交流跟對話，及推動兩岸關係發展，這點藍白陣營必須特別注意。

洪申翰補充，聽完柯文哲整段訪問，柯依舊迴避為何要重啟服貿的原因。他說，大家都知道，中國不是正常的市場經濟，可以不用國際貿易規則處理，那些駐中國的分公司，「中國動不動要查你就查你，要請你來喝茶就來喝茶」，這些都是大家已經無法接受的風險。

此外，針對國民黨總統參選人侯友宜日前呼應柯文哲的主張，表態支持重啟服貿的言論，民進黨立委林宜瑾今天受訪說，陷入民調低潮的侯友宜公然大開倒車，說要重啟服貿，再度把台灣鎖回中國，讓人不免懷疑這是在病急亂投醫；中國經濟衰退、年輕人高失業率，已經是有目共睹的事實，侯友宜卻彷彿活在平行時空，興高采烈地主張拱手向中國獻祭台灣市場，奉勸國民黨修正錯誤政見，否則侯友宜只會跟著中國一起被台灣人否定。