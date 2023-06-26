7徵兆察覺自己被PUA！吵架後腦子像「一團漿糊」、沒來由內疚感

▲PUA、言語控制，很常在親密關係中發生。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

台灣#MeToo風波也引發網友討論「PUA」，原出於善意的搭訕藝術，演變成不懷好意的情感控制手段，尤其常在親密關係中發生。寶瓶文化出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》一書揭露，有「7個徵兆」可以察覺自己是否受到「有毒言語」的PUA控制，包括跟對方爭吵後，總是感覺腦子裡像一團漿糊，還有「不合理的、無確切緣由的內疚感」。

「PUA」全名為「Pick-up Artist」，原先是一種教導不善兩性交流的族群，藉由技術言語及行為來吸引他人；不過這樣的好意卻在後來走歪，變成引誘他人後，控制、套牢對方，甚至讓對方自尊受損，削弱自信而無法脫離。

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其中一個手段就是「話語控制」，法國精神分析學家羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）在《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》提到，親密關係中的「話語控制」是一種有毒的言語，通常是另一半利用巧妙的話語，將過錯轉嫁，讓另一方感到受騙、委屈、自責、內疚、疲憊、一團混亂等，甚至罹患憂鬱症。

「話語控制」通常用3種手段進行，包括情感控制、精神騷擾，還有一系列譴責、抹黑、摧毀對方自尊。尤其親密關係存在著「信任及封閉性」，容易成為話語控制的溫床，更讓這情況難以被察覺，就算察覺後也「難以說出口」。

羅伯特‧紐伯格提出「7個徵兆」，如果有這些情形，很可能你正被PUA話語控制：

1.爭吵之後感覺精神錯亂，腦子裡像一團漿糊。

2.感受到從未感受到的、不合理的、無確切緣由的內疚感。

3.身體近來出現一些症狀，特別是在跟伴侶爭吵以後：身體不舒服、頭痛，非由機體病變引起的胃痙攣。

4.感到憂鬱、自我厭惡、無緣無故的感傷。

5.感到絶望，有暴力或自殺的衝動。

6.對方語言中重複出現「從不」、「總是」這樣的詞，以及動詞「是」（你是，你以前一直是，你以前從來不是等等）。

7.所有讓你對自己的感知產生懷疑的話，出現不再相信自己的感知或推測的感覺，尤其是當這類話語和感覺在正常情況下不曾出現的時候。

另外，他也提出8個步驟，幫助你脫離這樣的控制：

1.意識到自己正受到控制。

2.識別控制的性質，甚至控制者進行控制的潛在動機。

3.自問當下的情況是否正常。

4.搞清楚要傾訴的對象。

5.成功抒發。

6.放棄改變對方的想法。

7.捍衛自己的底線。

8.諮詢專業人士。

▲《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》，幫助讀者對於親密關係中的PUA陷阱更有覺察。（圖／寶瓶文化）