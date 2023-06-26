　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7徵兆察覺自己被PUA！吵架後腦子像「一團漿糊」、沒來由內疚感

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲PUA、言語控制，很常在親密關係中發生。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

台灣#MeToo風波也引發網友討論「PUA」，原出於善意的搭訕藝術，演變成不懷好意的情感控制手段，尤其常在親密關係中發生。寶瓶文化出版《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》一書揭露，有「7個徵兆」可以察覺自己是否受到「有毒言語」的PUA控制，包括跟對方爭吵後，總是感覺腦子裡像一團漿糊，還有「不合理的、無確切緣由的內疚感」。

「PUA」全名為「Pick-up Artist」，原先是一種教導不善兩性交流的族群，藉由技術言語及行為來吸引他人；不過這樣的好意卻在後來走歪，變成引誘他人後，控制、套牢對方，甚至讓對方自尊受損，削弱自信而無法脫離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中一個手段就是「話語控制」，法國精神分析學家羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）在《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》提到，親密關係中的「話語控制」是一種有毒的言語，通常是另一半利用巧妙的話語，將過錯轉嫁，讓另一方感到受騙、委屈、自責、內疚、疲憊、一團混亂等，甚至罹患憂鬱症。

「話語控制」通常用3種手段進行，包括情感控制、精神騷擾，還有一系列譴責、抹黑、摧毀對方自尊。尤其親密關係存在著「信任及封閉性」，容易成為話語控制的溫床，更讓這情況難以被察覺，就算察覺後也「難以說出口」。

羅伯特‧紐伯格提出「7個徵兆」，如果有這些情形，很可能你正被PUA話語控制：

1.爭吵之後感覺精神錯亂，腦子裡像一團漿糊。
2.感受到從未感受到的、不合理的、無確切緣由的內疚感。
3.身體近來出現一些症狀，特別是在跟伴侶爭吵以後：身體不舒服、頭痛，非由機體病變引起的胃痙攣。
4.感到憂鬱、自我厭惡、無緣無故的感傷。
5.感到絶望，有暴力或自殺的衝動。
6.對方語言中重複出現「從不」、「總是」這樣的詞，以及動詞「是」（你是，你以前一直是，你以前從來不是等等）。
7.所有讓你對自己的感知產生懷疑的話，出現不再相信自己的感知或推測的感覺，尤其是當這類話語和感覺在正常情況下不曾出現的時候。

另外，他也提出8個步驟，幫助你脫離這樣的控制：

1.意識到自己正受到控制。
2.識別控制的性質，甚至控制者進行控制的潛在動機。
3.自問當下的情況是否正常。
4.搞清楚要傾訴的對象。
5.成功抒發。
6.放棄改變對方的想法。
7.捍衛自己的底線。
8.諮詢專業人士。

▲《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》，幫助讀者對於親密關係中的PUA陷阱更有覺察。（圖／寶瓶文化）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／20多歲男台北橋墜落
2縣市下班注意大雷雨！周四起雨區增加　午後雷雨範圍更廣
快訊／16歲少年大面積燒燙傷　院方曝最新狀況
快訊／台新確定進軍T1職籃　將承接台啤英熊賽事參賽權
快訊／店員遭砍斷手掉地　畫面曝光
快訊／許維恩生了！　女兒長相激似王家梁
快訊／中華女籃慘敗！　首戰狂輸41分被痛宰
快訊／遭北市重罰90萬　民進黨回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接生超過5000名嬰兒！103歲助產士過世　盧秀燕至靈堂上香悼念

快訊／高雄爆今年首例本土登革熱　茄萣60歲女確診！疫調出爐

2縣市下班注意大雷雨！周四起雨區增加　午後雷雨範圍更廣

登革熱燒進高雄！茄萣1例「快篩陽」　陳其邁坦言有防疫壓力

2023台北羽球公開賽完美落幕　MOD、Hami Video收視再創高峰

日本外匯車超夯！購買前要求車商出示3證明文件　免當冤大頭　

去奈良別摸鹿！達人示警「身上有大量蜱蟲」　被咬到易感染Oz病毒

竹北氣爆16歲少年生命徵象穩定！院方：燒燙傷面積大積極治療中

房貸全扛！他結婚5年「每月透支」妻卻留一手　真相傻眼了

快訊／大雷雨襲3縣市　雨勢連轟1小時！示警區域出爐

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

接生超過5000名嬰兒！103歲助產士過世　盧秀燕至靈堂上香悼念

快訊／高雄爆今年首例本土登革熱　茄萣60歲女確診！疫調出爐

2縣市下班注意大雷雨！周四起雨區增加　午後雷雨範圍更廣

登革熱燒進高雄！茄萣1例「快篩陽」　陳其邁坦言有防疫壓力

2023台北羽球公開賽完美落幕　MOD、Hami Video收視再創高峰

日本外匯車超夯！購買前要求車商出示3證明文件　免當冤大頭　

去奈良別摸鹿！達人示警「身上有大量蜱蟲」　被咬到易感染Oz病毒

竹北氣爆16歲少年生命徵象穩定！院方：燒燙傷面積大積極治療中

房貸全扛！他結婚5年「每月透支」妻卻留一手　真相傻眼了

快訊／大雷雨襲3縣市　雨勢連轟1小時！示警區域出爐

找不到裝置藝術...遊客金崙沙灘迷路　大武警民及時救援

大貓熊「圓寶」將滿3歲！園區特製水果蛋糕　園長：首次獨自慶生

快訊／騎車驚見「20多歲男墜台北橋」！目擊者急報警　警消搜索中

章廣辰爆實境鏡頭下內幕！　林心如點破：住一起後就破滅了

酒駕累犯遭罰21萬元拒繳　美元人壽保險金遭查扣

變廢為寶！外來種銀合歡變身生質燃料　3方合作簽署備忘錄

第一視角曝！台南貨車閃避遊覽車　衝對向車道「完美停車」

轉讓預售屋申報「房地合一稅」　國稅局教你算！

接生超過5000名嬰兒！103歲助產士過世　盧秀燕至靈堂上香悼念

陸校園高層搞上人妻！開房前凍未條「壁咚喇舌」成證據

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

生活熱門新聞

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

日本團「環台5日遊」超狂！一票人驚呆：壓力好大

工人遭夾亡男大生跪地CPR　家屬淚謝

桃園26日送肉粽路線曝！居民見時間點崩潰

幼教總會稱餵藥案是「烏龍事件」　改口宣布：恢復協助用藥

員工霸占包棟民宿被罵翻！業者道歉文惹怒一票人

紅通通一片！ 夏天真的開始了　注意這6點

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人去日本玩「當自己家行為」曝　同鄉尷尬先離開

燒烤餐廳座位擺斑馬線上！路霸模樣遭罵翻

環島一半放鳥「害全團傻等3小時」　女加碼1要求扯爆

壽司郎「1美食」被客大推！一票吃過也讚

午後對流雨來了！14縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

教搭訕襲胸！錫蘭點名「4個PUA頻道」喊話警察快抓

教搭訕襲胸！錫蘭點名「4個PUA頻道」喊話警察快抓

「#Metoo」性騷擾從政壇炸到演藝圈，比利時、中國混血網紅「錫蘭Ceylan」近日發表影片，點名4個教導男生搭訕的PUA（Pick Up Artist搭訕高手）頻道，手法讓人感到極為不適，公然襲胸、親吻，把騷擾當作有趣，讓他氣得直呼，這是他看過最糟糕的影片，「希望警察可以把這些人抓起來」。

何則文遭爆性侵「還要他說感恩」！黑暗PUA套路一次揭發

何則文遭爆性侵「還要他說感恩」！黑暗PUA套路一次揭發

失智奶奶抗拒被洗澡⋯喚起童年被脫衣家暴回憶

失智奶奶抗拒被洗澡⋯喚起童年被脫衣家暴回憶

心理師目睹病房「最美道別」

心理師目睹病房「最美道別」

最紅「蘭嶼郵差」送信到田裡⋯被全民當女婿

最紅「蘭嶼郵差」送信到田裡⋯被全民當女婿

關鍵字：

PUA寶瓶文化言語控制話語控制親密關係暴力

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

黃子佼瘋開地圖砲還能復出？名嘴許聖梅點名「2關鍵女性」

遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

日本團「環台5日遊」超狂！一票人驚呆：壓力好大

工人遭夾亡男大生跪地CPR　家屬淚謝

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面