失智奶奶抗拒被洗澡！喚童年脫衣暴打回憶⋯了解過去就是最好照顧

▲照護失智症患者的過程中，最讓照顧者棘手的問題之一，是患者強烈抗拒洗澡這件事。（圖／記者劉維榛攝）

文／陳乃菁

摘自／寶瓶文化《失智照護：那些被忽略的失智症患者心理需求及感受》

最好的失智照護，是好好了解他過去的生活。在照護失智症患者的過程中，最讓照顧者棘手的問題之一，當屬如何克服患者強烈抗拒洗澡這件事情。

曾有家屬告訴我：「乃菁醫師，每當我幫爸爸洗澡，他就會打我，但我怎麼忍心讓他一直骯髒下去？更糟糕的是我的兄弟姊妹都不知道這過程的辛苦，直到後來我終於忍不住把過程錄影下來，讓大家看見我一邊哭一邊幫爸爸洗澡的樣子，他們才終於知道幫失智患者洗澡這件事原來這麼難！」

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洗澡，難道不能是美好的互動經驗嗎？

我明白照顧者的辛苦，所以自推動失智照護的教育開始，我總不厭其煩地告訴大家：請先設想一下，有一天當我們老了，失智症影響了認知功能導致我們無法正確思考，讓我們開始遺忘了洗澡的步驟，也認不出洗澡的用具，於是開始有人來幫我們洗澡，但來幫忙的人穿著防水衣、戴著手套跟口罩，一見面就急著動手要脫下我們的衣服，在我們什麼都還搞不清楚的時候就忙著沖水、抹肥皂，那時候的我們怎麼可能不害怕？

我們甚至可能感覺自己像隻狗一樣被粗暴地沖洗啊，我想沒有人願意接受這樣的過程。洗澡，難道不可能是一件能享受更美好互動經驗的事情嗎？

幾年後，林奶奶成為我的患者，她幫助我更深度地理解失智患者排斥洗澡的背後因素。林奶奶的主要照顧者是她的兒子，他告訴我透過幫母親洗澡，過程中發現的事情：「我媽媽自小就被原生家庭送人當養女，想來養父母對年幼的她頗為嚴苛，她說過小時候常被打，還常是脫下衣後狠狠地打。我想她的痛苦記憶一直在腦海中，所以現在每當我要幫忙洗澡，從一開始要幫她脫衣服，我媽媽就會哭喊著說：『我很乖，不要打我啊！』」

我默默地為童年時辛苦的林奶奶感到哀傷，同時再次理解到生命每個階段的記憶，即使曾經被刻意掩蓋了，但隨著生命的進展，在我們沒有注意到的時刻，甚至在年老又受失智症折磨的時候，仍會令人措手不及地重新冒出頭來。

在林奶奶的身上，我們看見她所排斥的不是洗澡，而是洗澡前被脫衣服的舉動，讓她連結起年幼時被責打的痛苦記憶。這個發現讓照顧者能以更緩和的方式幫助林奶奶洗澡，也讓養育孩子的我更重視孩子們的日常照顧。

▲最好的失智照護，是好好了解他過去的生活。（圖／視覺中國）

不洗澡的爺爺，原來只是用錯了方法

懂得患者早年的生活背景後，照顧者就能以更省力的方式幫助長輩洗澡。

例如我的患者中有位軍人爺爺，為了讓他洗澡，家屬也是想破了頭都不得其法。討論良久後，我勸他們：「你們爸爸一大段人生都在戰爭中逃難，生活條件很困苦，現在他失智了，或許不是不想洗澡，而是我們給錯了洗澡用具？這樣吧，你們嘗試看看把他帶到浴室，給他一個臉盆和一條毛巾，因為他過去就是這樣洗澡的。」

這個方法奏效了，軍人爺爺明顯減少了抗拒，讓家屬能用更省力的方式幫助他維持身體清潔。

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我想，在照顧長輩的過程中，大家總有想透過最新科技產品來解決照顧困難的時候，然而炫目的新發明、高貴的輔助用品一定是最好的答案嗎？我的經驗告訴我，最好的失智照護是好好了解長輩過去的生活，包括他的兒時記憶、職場工作方式和日常生活習性等等。

所以，當失智患者排斥洗澡時，請記得不要以我們自認的洗澡方式來粗暴對待，更好的方式是重新認識眼前的長輩，透過對他小時候的洗澡方式、洗澡頻率的理解，借力使力、想方設法重新喚起他對於洗澡的美好回憶，如此一來，對患者和照顧者來說，洗澡一事就能從驚恐變為美好的記憶了。

乃菁醫師與你一起探索──如何幫助失智患者洗澡？

回顧起我們從小到大跟「水」交流的經驗： 小寶寶第一次洗澡，不知道大家有沒有注意到他們的表情，他們其實也是會害怕的。小朋友們第一次游泳也會害怕。害怕的原因很多，像是被不同溫度的水倒在身上（淋浴）、整個人裝進水裡（盆浴），都會帶來「不知道會發生什麼事」的恐懼感。

嬰兒孩童們雖然沒有各種跟水互動的經驗，但是經驗過的事情會變成學習（遊戲、冒險）歷程，下次再發生就不會再害怕。不同的是，失智症長輩的每一次洗澡，因為忘記的緣故，都是一次嶄新的經歷，當經歷無法堆疊成經驗，就會有一再全新經歷的害怕心情。這就是有學習記憶能力與否的差異。

我們發現，有些長輩一旦到了失智階段，記憶中的洗澡經驗，在「現代」跟「孩提時期」可能有很大差異，於是洗澡變成一件困難的事。很多過來人的經驗分享都說：「失智到某個階段，會只記得小時候的事情跟習慣。如果小時候是用臉盆水洗澡，於是試著用臉盆擦澡的方式，竟然意外地解決了困難許久的洗澡大事。」換個角度思考，當失智症長輩看到現代的洗澡場景，比如一浴缸的水，或是一個蓮蓬頭，當然會有不知所措的狀況，於是視而不見或是拒絕接受。

要解決這個問題的方法，也許是從小就建立喜愛探索、不怕冒險的好奇心與試試看的習慣，對於未來將成為高齡者、失智者的中年人預備軍，是很好的身心準備狀態。

當我們專注在探索洗澡這件事，會發現洗澡最大的難關是「脫衣服」。先別說幫長輩脫全身的衣服，就算只是脫褲子，不知道大家有沒有注意到，當我們第一次幫助臥床父母處理排泄物，老爸老媽必須被我們脫褲子來換尿布、換尿袋、擦屁股的時候，會不自覺夾緊雙腿的尷尬與害怕？脫褲子難，脫全身衣服的困難更是可以想見了。

更艱難的是，長輩們被脫完衣服，還要被陌生人戴著手套摸來摸去的洗澡過程。這件事，光是我試著帶入我自己，都覺得很艱難。如果每個人從小在洗澡跟脫衣服的過程中，能少一點尷尬，多一點暖心的互動與隱藏著愛的心意，也許成為高齡長者後，脫衣服跟洗澡就不再尷尬與困難了。

★本文摘自寶瓶文化《失智照護：那些被忽略的失智症患者心理需求及感受》，作者陳乃菁醫師，國防醫學院醫學系畢業，取得老年醫學專科醫師資格，醫療業務領域包含：老年醫學、居家醫療、失智症、癲癇等。最好的失智照護，是先好好理解他。因為即使失智，也怕丟臉，有自尊，與被愛的渴望。