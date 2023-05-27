最紅蘭嶼郵差被居民當女婿！送信送到芋頭田⋯還成詐騙最後防線

▲全台最火紅的「蘭嶼郵差」簡偉駿不只是郵差，成為為族人送救命藥品的快遞者、詐騙防線、獨居老人的心靈慰藉⋯。（圖／寶瓶文化《蘭嶼郵差：簽收我的愛》）

記者林育綾／綜合報導

全台最火紅的「蘭嶼郵差」簡偉駿不只是郵差，他不但送信送到田裡，還是村民救命藥品的快遞者，更是村民網購被詐騙的最後一道防線，甚至是有些獨居老人一天當中唯一見面、講話的對象，他也因此思考自己的工作有更大的意義與價值。

「蘭嶼郵差」簡偉駿也是居民眼中的「蘭嶼女婿」，2017年因為對女友的一句承諾「我也想陪妳回去」，讓他在2018年考上台東考區榜首，自願分發到蘭嶼，開啟了郵差生涯。

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從一開始被奚落，「蘭嶼沒待一年，是摸不清送信路線的。」但簡偉駿日日加班到深夜，妻子也帶他逐戶拜訪。他認真的畫路線圖，地圖翻到破爛，甚至為應付能將人車吹倒的凌厲東北季風，還發明「倒著送信」。

▲「蘭嶼沒待一年，是摸不清送信路線的。」（圖／寶瓶文化《蘭嶼郵差：簽收我的愛》）

才半年，他的付出與表現就令人刮目相看，不僅使命必達，發送物資給需要的人，還四處奔波找獨居長者，甚至是村民救命藥品的快遞者，也成為村民網購被詐騙的最後一道防線，改寫了郵差這份工作的意義與價值。

有時候他拉著老人家的手簽收郵件，耐著性子等老人家找印章、寫好名字，也跟他們多說話，「因為我可能是當天唯一一個跟他們見面說話的人啊。」

▲他甚至是有些老人家一天之中唯一講話的對象。（圖／寶瓶文化《蘭嶼郵差》）

簡偉駿至今服務邁向第5年，他透露一開始也以為，郵務士只是普遍大家所認知的送信、送包裹而已，但實際走過才知道，這職位不僅是投遞郵件，還可以深入部落，訪視少數幾位獨居者、建立起自己與族人之間的情感。

「我也在這過程當中不斷詢問自己，我還能給予島上族人什麼樣的價值。直到陸續有族人跟我說：有你真好，不然我們都在外上班，根本收不到信件，還好你都會打聽我們上班的位置將信轉到這。蘭嶼真的很需要你這種年輕人。」

▲蘭嶼的郵筒千奇百怪，見怪不怪。（圖／寶瓶文化《蘭嶼郵差》）

他在蘭嶼的生活、融入族人的過程，不僅被許多媒體報導，如今也將心路歷程集結成書《蘭嶼郵差：簽收我的愛》由寶瓶文化出版，也獲得許多名人推薦，像是電影導演陳坤厚、節目製作人王欣怡、前台東郵局副局長李文雄、社會學家李明璁、南迴基金會執行長徐超斌、詩人盧建彰、導演魏德聖等。

其中「在海一方」書店主理人羅秀芸說，「偉駿以長期在此工作的角度兼蘭嶼女婿身分，他所描繪的，不僅是生活在島嶼的感知，更是珍貴的文化智慧與稍縱即逝的共生記憶。」

▲他在蘭嶼的生活、融入族人的過程，紀錄蘭嶼的點點滴滴，如今也集結成書。《蘭嶼郵差：簽收我的愛》（圖／寶瓶文化《蘭嶼郵差：簽收我的愛》）