　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚後常賭氣⋯「腫瘤寶寶」如躲避球大！心理師目睹「最美道別」

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲夫妻經常互相賭氣⋯直到妻子卵巢腫瘤，激增到如躲避球大，意識到不能再逃避與先生的僵持。（圖／資料照）

文／王映之心理師
摘自／寶瓶文化《無憾的道別

在安寧病房看了許多令人動容的夫妻，卻有這麼一對夫妻是因為他們磨了一輩子的感情，讓我印象深刻。

從沒有人看過他們爭吵，因為他們真的幾乎從不吵架，不說，任誰都會以為這是一對相處融洽的夫妻。或許這也是一種默契，兩個人拗了一輩子的脾氣，他們倆深知彼此的「眉角」，不小心就可以碰到對方的線，兩人的氣話不用出口，就可以這麼拗著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如玉不年輕了，實際年齡也有五十幾了，晚婚的她有一個念高職的兒子。但她皮膚白皙、身材纖細，留著一頭沒有染燙的及肩短髮，搭配上妹妹頭斜撥瀏海，一股仙仙的文青風女孩氣質，讓她看上去至少比實際年齡少了十歲。

她的先生因為工作忙碌沒有辦法常常到醫院，她的兒子也因為職業類科的實習到外地。她時常都是一個人待在病房，如果有人關心她，她會淡淡地說：「沒事啊，習慣了⋯⋯」

雖然不常見到先生，病房裡的公共空間卻堆滿了先生帶來吃完的、吃不完的食物和一箱箱的保健食品。除此之外，一顆一顆為了要除去腫瘤惡臭的洋蔥，散落在病房各處。

●害怕失控的心理恐懼

如玉的卵巢癌生長速度極快，惡性度也很高，從發現開始，腫瘤在體內每天都有感地長大，第一次就診，醫生就宣判如玉的死刑：「無法開刀。」勉強用了化學治療，卻對腫瘤生長的抑制發揮不了太大功效。

沒多久，如玉和先生討論：「就順其自然吧。」做這個決定的當下，不過離初診三個多月。就這樣，那顆從沒開過刀又光速生長的腫瘤，在如玉來到安寧病房的當下，已經是一顆躲避球大小的蕈狀傷口，就連見過各樣癌症腫瘤的資深病房護理師，各個見狀仍大為驚訝。

撐破皮膚的腫瘤傷口連帶流出腐敗的體液，產生惡臭，濃烈的味道還是讓鄰床的病人及家屬無法忍受，只得讓雙人健保床暫時當單人房使用。平時關上房門，才能減少這個氣味對病房空間的影響，但卻也隔成了房裡、房內的兩個世界。

光是每天腫瘤換藥都是大工程，需要專人每天兩次到三次，每次至少半小時的護理。有個護理師告訴我：「我真的很願意幫她換藥，即便占去我很多的時間，也擠壓到我其他工作的流程，但我知道，還好我們接受過專業的癌症腫瘤傷口護理的訓練，知道要怎麼給她最好的敷料和照顧，不然她可能更加地受苦。」這是安寧病房護理師非比尋常的愛。

「但妳知道嗎？即便我戴了雙層口罩，雙層手套、穿了隔離衣，離開病房後洗手好幾遍，我整天身上都還是沾滿了這個令人作嘔的味道。」這是一個凡人最直覺的生理感受。

無疑地，這個腫瘤是棘手且惱人的，最難為情的當然是病人本人。腫瘤非常霸道地在她身上橫行無阻，氣味也是那麼不受控地在病房裡四溢，這跟如玉給人溫順的第一印象，可真是相差了十萬八千里遠啊。

然而，即便是面臨到這樣棘手的狀況，如玉看上去仍是那樣的矜持。唯獨每天要幫她換藥的主責護理師因為長時間跟她相處，發現了她的異狀。

在她溫婉的外表下，卻有著與外表迥異的執拗脾氣，凡事都有她自己的堅持，只要稍微感受到傷口有一點點滲液，就會沒有辦法忍受，急著要護理師換藥，自己吃進去什麼食物、何時進食、吃多少、幾點要熄燈休息，都有自己的規則。

護理師耐著性子，跟她相處幾天下來，帶著一些情緒和對她的擔心跑來找我。護理師讀出生活得不能有半點差池的她，其實透露著一種害怕失控的心理恐懼。

●風和土的苦戀

我跟她在團隊大查房時見過一面，不算是生面孔。在我的邀請下，她隨我走出病房，我領著她，打算就在病房走道旁的椅子坐著聊聊。

推開她安靜的病房門，上午十點的病房走廊，挺熱鬧的，人來人往充斥著各樣聲音。護理師交完班後，推著工作車上工。行進中的工作車，輪子和地板摩擦出精神抖擻的聲音，還有車上各樣物品互相碰撞發出來的啷啷的聲音。聲音最後會停在病房門口，待護理師們把藥品、點滴等清點好，再一床一床的發配；遠方也傳來大廳活動病人和家屬的講話聲和電視聲。

在這裡，有點吵，但吵得剛好，為的是讓她感受一下上午十點病房裡的生命力。我挑了一張離她病房最近的椅子，好讓她感受到「還在我的範圍」的安心感。病房外開放的空間，也暗示著沒有要談什麼太過私密的話題，好讓我們能夠在這樣的空間，有點刻意地隨意聊聊。

瘦小的她背負著巨大的腫瘤，需要像孕婦一樣，在坐下前側著身子，才能維持重心，緩慢地坐下。也忘了我們是怎樣聊開的，只記得我們倆的交談聲和笑聲，一點都不輸給旁邊的吵雜。就這樣，我們好像兩個女生好朋友，她跟我分享跟先生婚後的甘苦。

他們家在台北市郊山腰，房子比市中心的房子大多了，是個空氣好、景致佳的好地方。如玉抱怨，唯一不好的是這個家如風一樣的男子。男主人經常不在家，是個不受控的大男孩。

她歪著頭思忖著：「我們好像也不是不相愛，但我們一輩子都在拗脾氣。唉，想來是我們個性太不一樣了。他像風一般愛好自由，我像土一般固執戀家。我們本質上相互依戀著，但是總無法一起好好待著。」

我靜靜地繼續聽她說：「他不在家的時候，我想著他。有什麼不開心的，我便一直忍耐著，幫他照顧這個家和兒子。他難得回到家，平時情緒控制得很好的我，卻忍不住在他回家的時候找他吵架。他的脾氣也不遑多讓啊，吵架沒有半句好話。他對我是好，只是總是自顧自的做，給我的，卻都不是我需要的。」

「妳有看到病房裡那些食物嗎？」
「嗯⋯⋯」
「他會幫我準備一堆食物，但都不是前一次我們見面我交代他的，然後又都不在吃飯時間帶來。我在用餐時間苦等不到他，我已經吃飽的時候，卻看著他拎食物來，我已經沒有半點食慾，吃不了幾口。他覺得我是在氣他，他又會轉而生我的氣。妳說我怎麼沒有氣？」

「剛結婚的時候，我會跟他吵，但後來我累了，決心不再跟他吵，但心裡的氣就這麼憋著，所以外人常常以為我們很好。我們確實是相愛的，但見面時常常因為小事在賭氣，兩個人都不跟彼此說話，直到我們需要說再見的時候，都還沒和好，可是我心底卻是想要被安慰的啊，卻總是得不到他的半句安慰。」

「你們總是沒給對方機會和時間好好相處，哪來談得上相愛。」我有感而發地說。她低下頭來，眼淚也跟著滴落，滴到她的病人服上。她憋住的情緒和那股氣，好像跟著眼淚一起在她的衣服上暈開了⋯⋯

●腫瘤寶寶想要對我說的話

深深吸了口氣、吐氣，她主動開口說到她的腫瘤，帶有點揶揄的口氣，指著隆起的病人服說：「妳看我，像不像孕婦？」
剛剛的交談已經讓我們的關係拉近到可以開一點小玩笑的距離。

我眨著一隻眼睛，開玩笑地說：「是有那麼一點～」我們兩個都笑了。

「妳知道嗎？我覺得我的腫瘤會這麼脹大，就是我過去所有向內憋的氣都從這裡冒出來了。」
「以往沒有被自己聽見的情緒，用這樣的方式吸引妳的注意呢！」我說。
「是啊，我有時候真覺得我像是個孕婦，重新懷了一個腫瘤寶寶。我並不恨她，因為她好像在提醒我，要好好照顧她，不能再忽視她，所以我會摸著我的腫瘤，聽她跟我說的話，也在心裡跟她說話。」
「腫瘤寶寶雖然不可愛，但是她好像是一個生命的禮物，提醒妳一些重要的事。」

我不說破，繼續讓她自己回應自己。
「她真的是我的禮物。大家都覺得我很難搞，呵呵，我不是不知道，但我真的拗著脾氣太久了，沒有學會和先生溝通、沒有學會和自己相處、滿滿的情緒又一直壓抑著，讓自己變得越來越難搞，其實是連自己都搞不清楚自己到底需要什麼、想要什麼、應該怎麼做。
「如今我的腫瘤好像在提醒我，時間不多了，我不能再這麼和自己和先生僵持著⋯⋯」

真是一段令我驚豔的自我對話。把惱人的腫瘤轉化成一個生命的禮物，透過身體和自己重新連結，看見了自己慣性憋藏已久的情緒，從逃避的心理狀態，到現在想要試著轉身回頭，面對自己和先生存在了大半輩子的關係問題。

●用眼淚哀悼那懷著愛，卻被情緒蹉跎的歲月

她終於可以好好哭了。
我輕輕抱著她，讓她靠在我肩上好好哭。

如玉哭得像個孩子，她的眼淚這回浸濕了我的衣領，不斷啜泣抖動著。這一刻，她只專注在自己身上，為自己好好地哭一回，哀悼那些懷著愛卻被情緒蹉跎的歲月。

一會兒，如玉左邊肩膀上的抖動漸漸緩和下來。她用手擦了擦眼淚，抬起頭說：「明天下午他說他會過來，妳可不可以過來陪我？我有一些話想對他說，但我好像還沒有自信可以獨自完成，但我想要拿出我的勇氣，在我生命結束以前，可以來得及對他說。」

「好呀，我會陪著你們。這回，妳需要說的是自己的感受和需要，不要再只是賭著那口氣抱怨了。」我真希望，這回是兩個人能夠有機會好好聽，也好好對彼此說話。

那是我第一次見到如玉的先生，是一個跟如玉完全不同調子的人。他留著一頭藝術家的飄逸長髮，稍有蓄鬍，一身黑衣黑褲。不用多說，就可以嗅到他愛好自由的靈魂。

如玉半坐臥在床，先生幾乎平躺在靠窗的陪病椅上。我則是搬了張椅子，坐在床和椅中間的空間，好像是楚河漢界的界址。

在我為彼此簡單介紹今天談話的目的後，如玉選擇了先開口，她正在展現她想要跟先生溝通的勇氣。她說：「你應該知道，我們中間一直都有些問題。我想，我都到這個坎了，需要跟你好好聊一聊。」

「要聊什麼？我們都已經這樣相處多久了⋯⋯」先生有那麼點的防備，我猜也是種不習慣溝通的心理狀態吧。

如玉的情緒應該已經累積到一個頂點。她放棄了迂迴，單刀直入地說：「這麼多年，你經常不在家，工作永遠都很忙，每次回家都是來去匆匆。我一個人顧家、一個人帶孩子、一個人吃飯⋯⋯」

先生沒答腔，托著腮幫子。外表堅強執拗的如玉，內心是一個渴望先生了解她的辛苦，給她一點安慰的小女人。我提醒她：「可以說說這樣的生活帶給妳的感受嗎？這個感受，應該憋在妳心裡好久了。」我們太常抱怨事件，而忘了讓對方有機會聽見我們的心。真正需要被撫慰的心，卻被自己用抱怨堵成了一道牆。對方只聽見抱怨的情緒，但常常沒辦法聽懂自己真正想要被了解的感受和需要。

如玉停頓了一下，說：「這麼多年，我覺得我太孤單，也太寂寞了。當孩子還小的時候，大大小小的事情，我都要一個人處理，還要面對你家人不諒解的指責，我常常因為這樣覺得孤立無援，所以，最需要你的時候就成了我最無助的時候。所以我會氣你，氣你不能在我最需要的時候跟我一起面對。我怨你，怨當初我要跟你談離婚，你不肯。我就像被你圈禁在這個家，像是失去自由的籠中鳥。最苦的是，每每你回家，我滿心期待，但是你的壞口氣也讓我沒有辦法好好跟你說話。我們吵架、生彼此的氣，最後只能失望地看著你離開的背影，一次又一次⋯⋯這就是你說的這麼多年還要溝通什麼，因為我們總是沒有溝，也沒有通，到最後凡事只能忍，我也不願意再說些什麼。當我咬著牙一件又一件事情處理過來，當我變得堅強，不需要你的同時，我們也變得更生疏，我也變得更固執難搞了。」如玉一口氣把心裡的話說了出來。

她的先生應該也不容易，我看見他的眼神裡有悲傷與無奈。

●終於可以在真誠的表達中，聽見溫柔

好像把一些重要的心路歷程說完，如玉終於可以說出她心裡真正的需要。

「老公，你知道嗎？或許說了那麼多，我真正需要的是你。我們當了這麼多年最熟悉的陌生人，在我臨走前，我想要重新跟你在一起，需要跟你有連結。我不想要那麼堅強、那麼勇敢，甚至不想要繼續把這些話忍在心裡。這是昨天我在跟心理師聊天中發現的，這也是不斷長大的腫瘤教我的，我要幫助我自己，就是要表達自己的需要。我聽我心裡的聲音，我真正需要的只有你。」如玉這時候的聲音，好溫柔，好溫柔，這就像她的外表給人的感覺一樣了。

如玉先生的表情也在如玉的敘說中不斷地變化，彷彿在腦海裡回到那些不經意就流過的歲月中走了一遭。這次倒敘般地回放，從夫妻間的僵局回到親密的從前。讓人摸不著頭緒的是夫妻間的間隙是何時存在褪了色的青春。

他深深地吸了幾口氣，欲言又止的話，嘴邊吞吐了幾次。終於，他直接來到了道歉的這一段：「是我對不起妳⋯⋯」如玉的大眼睛一眨，又抖落了幾滴淚珠。

哽咽中，他好像說出了從沒對太太說過的內心話：「我也不知道怎麼跟妳說，但我很想妳能懂。從小，我就面對著貧窮和爸媽不斷爭吵的家，我只想逃離開家，但我渴望我有一個完整的家。當我擁有了自己的家，我卻不知道怎麼待在家，我只會不停地工作、不停地賺錢來確保我的家無虞。我也知道我脾氣不好，說話沒半句能聽，所以⋯⋯我以為，只要我離開，我們就不會吵架，這樣，至少，我們會好好的，妳也會好好的；我以為我離開家，就是對妳最好的保護⋯⋯因為我也需要妳。」

這是一個男人想給卻給錯方法的溫柔。正如我之前所想，我在他們當中並沒有真正需要做什麼。真正幫助他們的，是他們給了彼此一個機會說自己。

當人真正可以真誠一致地表達自己，心就能夠漸漸地放鬆、柔軟下來了。不需要劍拔弩張，一樣可以把話說到心坎裡。
當然，本來就深愛著彼此的兩人，終於可以聽見彼此了。

老天爺對他們似乎是憐惜的，從那之後，如玉還在病房裡待了好些陣子。我們經常可以在上午十點的病房裡看見如玉和先生並肩散步的身影，也可以看見如玉臉上比以往多了一些開朗的笑容；說也奇怪，如玉的蕈狀傷口流淌的滲液竟沒那麼臭了。

該來的終點，依然到達了。那天，剛巧也在上午十點，如玉剛剛離開，還在原來的病房，我敲了敲門，把門推開走進去。
那是一個跟原先陰暗惡臭完全不同氛圍的病房了。十點的陽光明亮，卻不刺眼。全然敞開的窗簾，陽光正巧斜照在如玉的臉龐，化了一點淡妝的如玉，像是甜甜睡著那般，非常安詳。

如玉的先生跟往常一樣，坐在旁邊的陪病椅上，跟我打聲招呼，同樣不多話，但我可以感受到他這回認真地當起了「如玉的先生」，盡責地待在太太身旁，招呼著來跟如玉道別的親友們。他的溫和穩定地反而安慰了親友的悲傷。

風和土的苦戀，在坎坷的情路上顛簸了這輩子，然而最美的道別，是兩人在道別前可以在一段對話中，解開了心結，用愛說出不一樣的故事。

那天談話到了最後，如玉的先生主動地走到病床邊，輕輕地把太太的頭摟進自己胸口，小小聲地說：「我們錯過了好多⋯⋯我想用接下來的日子，讓妳感受我的溫柔⋯⋯」

我們都知道即便時間不多，但先生一個深情的擁抱已經在如玉的記憶裡刻畫永恆的溫柔，而如玉的笑容，也將溫暖先生餘生的夢吧。

●心理師的呢喃

用愛說出不一樣的故事

不知道你有沒有發現，過去的如玉和先生，雖然都深愛著彼此，但是在過去長期溝通失效的挫折裡，他們雙雙關閉了溝通的管道，把自己的情緒和想法單方面的堵塞在自己的內心。

夫妻（關係）間的修補，心理師像是在斷裂的關係中的一條棧道，讓兩個人能夠走出自我的象牙塔，開始跟對方有真實的接觸。

開啟的對話，要能夠修補關係，要讓彼此有機會聽見對方的為難、聽懂對方重視的價值、把平時的不滿或是沒有機會表達的情感表達出來。若能聽見對方在乎自己、在乎這份關係，就是一個修復的契機。讓彼此在愛人與被愛的狀態裡，重新說出不一樣的故事。

▲▼《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》，作者王映之，諮商心理師／護理師身心領域雙碩士。曾以「安寧心理師」的身分陪伴過癌症、臨終的病人及家人。22篇末期病人的故事，每一篇都扎心、盈滿淚水，而映之安寧心理師在無盡的溫柔、柔軟與同理中，細膩提醒：當孩子罹癌，要跟孩子說嗎？當孩子父親或母親離世，如何陪伴孩子的悲傷？在幫孩子好好說再見之前，是否能先好好愛？而當老年人喪偶，不但易被忽略，且悲傷更容易躲藏在抱怨裡，以及當面對摯愛的家人將離世，我們能不能接納並允許自己理解，無論是仍想積極治療，或選擇安寧，那都是因為愛。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應
快訊／PLG「丟水瓶球迷」是台哥大總經理林之晨！　他深夜急道
痴漢偷拍集團入侵台灣　27歲主嫌曝光：日賺4萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一夜連2震　最大規模3.6、震度2級

長榮班機日本遭擦撞　140名旅客凌晨抵台

婚後常賭氣⋯「腫瘤寶寶」如躲避球大！心理師目睹「最美道別」

19歲女遭「知名藝術家」性騷！呂秋遠怒揭求救信：免費幫妳告他

永和國中畢業生全程以「台語致詞」　校長讚：有實力時間可證明

排隊下交流道「遭罰4000元」！眾人見罰單全傻了　高雄警這樣說

深夜又震！23:51屏東縣三地門規模3.6「極淺層地震」

「聖嬰現象」來襲！詭異天氣恐影響到2024　氣象專家說話了

性騷連環爆！他憂「男生主動追求不可能了」　鄉民揭關鍵：很難嗎

好市多推車「滑落斜坡」！女童遭衝撞倒地　爸聽1句話更怒了

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

父親為性騷事件道歉退出真促會　吳怡農：以更謙卑的心面對每人

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

一夜連2震　最大規模3.6、震度2級

長榮班機日本遭擦撞　140名旅客凌晨抵台

婚後常賭氣⋯「腫瘤寶寶」如躲避球大！心理師目睹「最美道別」

19歲女遭「知名藝術家」性騷！呂秋遠怒揭求救信：免費幫妳告他

永和國中畢業生全程以「台語致詞」　校長讚：有實力時間可證明

排隊下交流道「遭罰4000元」！眾人見罰單全傻了　高雄警這樣說

深夜又震！23:51屏東縣三地門規模3.6「極淺層地震」

「聖嬰現象」來襲！詭異天氣恐影響到2024　氣象專家說話了

性騷連環爆！他憂「男生主動追求不可能了」　鄉民揭關鍵：很難嗎

好市多推車「滑落斜坡」！女童遭衝撞倒地　爸聽1句話更怒了

日網紅再現《我推的孩子》皮耶勇酷雞開機舞、直接踢爆牆壁引爆笑

一夜連2震　最大規模3.6、震度2級

長榮班機日本遭擦撞　140名旅客凌晨抵台

民眾黨美女博士遭「大家的偶像」性騷　1原因選擇放下

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

摩洛哥紡織工廠部分倒塌　至少5人喪生

苗栗頭份民宅今晨大火　3人受困2樓

婚後常賭氣⋯「腫瘤寶寶」如躲避球大！心理師目睹「最美道別」

19歲女遭「知名藝術家」性騷！呂秋遠怒揭求救信：免費幫妳告他

花1500元「買二手破椅」　男轉手拍賣狂賺261萬

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

女友穿內衣搭捷運被攔！　他怒：妨礙到誰？

5億高中生託夢！哭訴靈媒「逼婚過程」凶手不只1人

狠師拿封箱膠帶「綑綁6月大男嬰」　嘴巴也被貼起來

愛愛超持久「最簡單1招驚呆」　許藍方：這1類人不適合

臉書搜不到「巴比妥」　原因曝光

「聖嬰現象」來襲！氣象專家說話了

推車滑落斜坡撞女童！爸聽好市多回應怒了

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛

企鵝妹收「超神厚外套」價格驚人

藥師社群爆：一個月前有人問「如何取得巴比妥」

永和國中畢業生全程以「台語致詞」

更多熱門

相關新聞

25歲憂鬱症少女放棄全球500強offer 帶罹癌爺爺遊歷中國「相互治癒」

25歲憂鬱症少女放棄全球500強offer 帶罹癌爺爺遊歷中國「相互治癒」

大陸一名25歲少女小于在2018年底喪母，短短兩個月內，奶奶又因重病昏迷過世，再加上10月份得知爺爺罹癌的消息，多重打擊讓她患上中度憂鬱症，一連串變故使她重新思考生活的意義。就在疫情緩解後，她決定帶著爺爺來一趟遊歷中國之旅，她也把過程透過影片記錄下來，在影音平台上獲得許多網友暖心點讚。

新冠重症增加31%癌症風險

新冠重症增加31%癌症風險

男下背痛「一年狂瘦10公斤」！一查：脊椎有腫瘤

男下背痛「一年狂瘦10公斤」！一查：脊椎有腫瘤

乳癌姊妹們　骨痛要小心！

乳癌姊妹們　骨痛要小心！

排便解尿難　竟是10公分大肉瘤卡骨盆

排便解尿難　竟是10公分大肉瘤卡骨盆

關鍵字：

癌症末期癌症安寧照護王映之寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

快訊／被控強吻、拉手摸私處　劉仕傑神隱2天回應：未有騷擾意圖

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

闆娘慘被槍殺　她臉書換照心碎哀悼

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

這間私廚訂位「排到2029年」！眾人傻眼

金曲歌王突捲性侵疑雲　遭控「酒後強吻脫褲」老婆緊急回應了！

球場丟水瓶　台灣大總經理林之晨道歉

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

賈永婕2女兒都送去美國被酸！她直球回應了

即／地牛翻身！台南麻豆三合院屋頂塌陷

大咖公司經紀人認了「性侵6少年偶像」！

宜蘭男橫跨3車道　慘遭小貨車撞死

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面