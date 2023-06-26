竹北氣爆！前議員喊罷免「爛透縣長」楊文科　連署地點曝

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣竹北市24日發生瓦斯外洩氣爆案，新竹縣前議員余筱菁發起罷免楊文科活動，今天（26日）下午2時到6時在芎林星巴克進行連署，「爛透的縣長，讓我們用罷免連署把他換掉。」

余筱菁在臉書說，624竹北大氣爆，現任的瓦斯公司董事長跟董事、前後任新竹縣長一起前往日本玩，「聚餐＋sake，人民家破人傷，人心惶惶，楊科長撒謊確診，又說因公務繁忙，最終才說是出國行程，國民黨在新竹縣是不是真的魚肉鄉民到一個極致？」

▼楊文科強調，絕對沒有隱瞞出國的行程。（圖／記者陳凱力翻攝）



余筱菁問楊文科，「這次出國交流的名目是什麼？縣政最基礎的保障人民的安全都做不到，真的請你下台。」

余筱菁指出，「爛透的縣長，讓我們用罷免連署把他換掉」，今天下午2時到6時，在芎林星巴克等你來連署，「衝第一階段，讓楊文科好好正視民意的教訓」，讓他看看什麼是民意，壓垮駱駝的最後一根稻草。

▼楊文科慰問家屬。（圖／新竹縣府提供）



新竹瓦斯公司24日因設備異常，導致竹北市發生氣爆意外，造成16歲少年嚴重燒燙傷、5人輕傷。而楊文科停止日本行程，提早返台後召開跨局處緊急會議，卻被質疑隱瞞出國行程。

對此，楊文科25日回應，有既定的行程在日本，收到竹北氣爆的消息後，就立刻訂機票趕回來，召開緊急會議。他強調，自己上周確診，沒有隱瞞行程的問題，「我做事坦蕩蕩，也是說到做到，相信所有的鄉親對我們做的事情都會有感。」