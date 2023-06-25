楊文科向受災戶鞠躬　視察氣爆大樓：感到萬分歉意及難過

▲楊文科向受災戶及家屬鞠躬表達歉意。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹瓦斯公司設備異常導致氣爆憾事，新竹縣長楊文科偕同相關單位，25日一早至受災社區勘查、慰問居民，並允諾將負起全責。工務處會同建築師、土木技師勘查，初步確認結構並未受影響；消防局協助以五用氣體探測器逐戶檢測瓦斯數值，確認數值均已歸零。新竹瓦斯公司下午2時將於該社區舉辦說明會協調後續處理事宜，將確保安全無虞，讓居民盡早返回家園。

新竹瓦斯公司25日與苗栗縣竹建瓦斯7人、欣桃瓦斯7人、中油10人等，協助支援、即刻針對竹北市多處社區瓦斯、用氣狀況，展開瓦斯內管線的檢測，並取得住戶同意立刻免費更換微電腦瓦斯表， 以策安全。

▲楊文科勘查氣爆現場。



工務處長江良淵與建築管理科、建築師、土木技師也到場勘查社區的結構安全，針對受創較嚴重的9樓及周邊住戶，初步判斷尚無影響主要樑柱結構，也無龜裂、變形的狀況，不過受到氣爆及濃煙影響，表面的裝修面材有分離剝落的情況，需要重新整修。

楊文科強調，他感到萬分的歉意與難過，縣府已啟動危機處理機制，會負責一切損失，無論是對傷者的關心、醫療、復健、諮商，或是居民在外安置的費用、災後重建家園、修繕的部分，會由新竹瓦斯公司成立單一窗口處理後續，縣府會盡一切努力讓居民能早日回到家園，安心居住。