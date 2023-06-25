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新竹瓦斯100%公股「董座是楊文科」　副縣長：一定幫大家申請國賠

▲▼新竹瓦斯董座是楊文科　副縣長：一定幫大家申請國賠。（圖／翻攝自楊文科臉書）

▲副縣長陳見賢強調，新竹瓦斯100%公股，董座是楊文科，縣府一定幫大家申請國賠。（圖／翻攝自楊文科臉書）

記者陳凱力、柯沛辰／新竹報導

新竹瓦斯公司24日因設備異常，導致竹北市發生氣爆意外。為此，新竹縣長楊文科停止日本私人行程，提早返台，在當晚召開跨局處緊急會議，指示新竹瓦斯公司負起全責，並以最快速度預防性更換全縣18個軸流閥。副縣長陳見賢強調，新竹瓦斯是100%公股，董座就是楊文科，縣府一定協助申請國賠。

楊文科表示，縣府團隊正全力協助住戶災後安置與復原，一定會負起所有責任，絕不逃避。他指出，竹北市瓦斯加壓站24日上午8點出現異常，造成超壓情況，導致15件瓦斯漏氣、12件住宅火警，他第一時間責成各局處成立災害應變三級開設，並動員相關單位投入救災。

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北氣爆案是意外？還是人禍？引發各界爭論。（圖／記者陳凱力攝）

楊文科說，這次事故不幸造成1人重傷住院，未來3天都是觀察期，縣府將提供家屬一切所需協助，祈禱傷者早日康復。至於其他已出院傷患，縣府社會處將持續追蹤，未來也會全力協助受災戶申請賠償事宜。

楊文科指出，瓦斯公司在下午4點搶修完成，竹北市全數恢復供氣，但為了安全起見，縣府仍協助受災社區居民全數撤離並安置，而警察局也會增設巡邏箱，加派警員巡邏，防制竊盜事件。另外，工務處及專家25日上午將進行會勘，檢視建物結構安全。

楊文科強調，他已經指示新竹瓦斯公司負起全責，並以最快速度預防性更換全縣18個軸流閥，未來也將盡速讓新竹縣全面更換具壓力與漏氣異常遮斷的「微電腦瓦斯表」，以在異常時自動斷氣，保障用戶安全。

▲▼新竹縣副縣長陳見賢。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣副縣長陳見賢。（圖／記者陳凱力攝）

副縣長陳見賢24日下午在會議中向各里長、民眾強調，今天民眾所受的損失，新竹縣政府一定會承擔，包含所有的財產損失，到時候會請社會處來協助大家來申請國賠，向縣府行政處法治科來申請，「該我們負責的，我們絕不逃避。」

陳見賢說，新竹瓦斯是100%的公股，老闆、董事長就是縣長楊文科，所以該縣府負責的縣府會負責，但他也再次強調「這不是人禍，是意外，沒有辦法」，在端午佳節發生這種事，是大家都不樂意見到的。

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