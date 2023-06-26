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社會 社會焦點 保障人權

竹北氣爆案住戶不滿楊文科缺席協調會　擬成立自救會

記者黃翊婷／綜合報導

新竹瓦斯公司24日因設備異常導致氣爆，造成16歲陳姓少年嚴重燒燙傷，另外還有5人輕傷。新竹瓦斯公司25日與住戶召開協調說明會，但兼任竹瓦董事長的新竹縣長楊文科並未出席，引發部分住戶不滿；住戶代表蔡姓女子表明，已計畫成立自救會捍衛自身權益。而對於未出席協調會一事，目前尚未取得相關單位回應。

▲▼竹北氣爆。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣長楊文科向受災戶及家屬鞠躬表達歉意。（圖／新竹縣府提供）

竹北市中正東路一棟大樓24日發生瓦斯氣爆意外，16歲陳姓少年在睡夢中被炸醒，全身91％燒燙傷，目前還在林口長庚加護病房插管搶救當中，這起氣爆事件還造成另外5人受傷送醫。

新竹縣長楊文科得知消息後，立即停止日本行程，提早返台，並在24日當晚召開跨局處緊急會議，25日一早前往受災社區勘查、慰問居民。楊文科強調，他對此感到萬分歉意與難過，縣府已啟動危機處理機制，會負責一切損失，無論是對傷者的關心、醫療、復健、諮商，或是居民在外安置的費用、災後重建家園、修繕的部分，會由新竹瓦斯公司成立單一窗口處理後續，縣府會盡一切努力讓居民能早日回到家園，安心居住。

副縣長陳見賢也提到，新竹瓦斯公司是100％的公股，老闆、董事長就是縣長楊文科，所以該縣府負責的縣府會負責。但他也再次強調，「這不是人禍，是意外，沒有辦法」，在端午佳節發生這種事，大家都不樂意見到。

▲▼竹北爆炸 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲竹北氣爆案是意外還是人禍，引發各界爭論。（圖／記者陸運陞翻攝）

然而，根據《自由時報》報導，新竹瓦斯公司25日與氣爆社區住戶召開協調說明會，楊文科上午雖然曾前往事發現場會勘、致歉，但並未出席下午的協調會，部分住戶怒喊「都是你們造成的」、「有誰想要被安置」；住戶代表蔡姓女子則表示，住戶已計畫成立自救會，希望能捍衛自身權益。不過，對於協調會一事，目前尚未取得相關單位回應。

至於氣爆社區的狀況，新竹縣府工務處25日會同建築師和土木技師前往勘驗大樓結構，B棟9樓引爆點的內部建材、面材部分因氣爆導致嚴重損壞龜裂，但樑柱是完好的，不影響整體結構安全，其他同樣遭破壞的隔間則有待進一步了解。

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜表示，25日現場勘驗主要針對9樓氣爆戶，其他遭牽連的受災戶會請消防局做成相關報告，而全案偵辦進度會以縣府消防局的火場調查報告為主，事發第一時間已初步傳喚部分人士。而是否會約談兼任竹瓦董事長的縣長楊文科，鄒茂瑜強調，目前會以釐清事實過程為主，後續才能釐清發生原因，進而傳喚可能牽扯的相關人士。

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