赴竹北氣爆現場！挨轟隱瞞出國行程　楊文科：我做事坦蕩蕩

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹瓦斯公司24日因設備異常，導致竹北市發生氣爆意外，造成16歲少年嚴重燒燙傷、5人輕傷。而新竹縣長楊文科停止日本行程，昨提早返台後召開跨局處緊急會議，但被質疑隱瞞出國行程。對此，楊文科今(25)日表示說沒有隱瞞行程的問題，「我做事坦蕩蕩，也是說到做到，相信所有的鄉親對我們做的事情都會有感」。

▲新竹縣長楊文科指出絕對沒有隱瞞出國的行程。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

楊文科說，氣爆發生後立即啟動危機處理機制，負責一切損失跟醫療負擔，這次事件也立即對新竹縣18個軸流閥所在地檢視，必要時更換設備，也宣導住戶可以接受微電腦瓦斯表的裝設；另外對受傷的16歲少年，會派社會處同仁到醫院，三班制照顧，另外住戶在外面居住，1個人負擔1200元，直到房子可以安全回來居住為止，關於受傷或是營業損失等，有設單一窗口，民眾可帶收據憑據前往申請。

楊文科指出，今天到現場勘查，只要沒有影響到結構，就可以啟動復原計畫，同時也會在今天下午2點召集住戶做說明，盡快重建家園。

楊文科說明，他有既定的行程在日本，收到竹北氣爆的消息後，就立刻訂機票趕回來，召開緊急會議。楊文科強調，他上禮拜確診，沒有隱瞞行程的問題，「我做事坦蕩蕩，也是說到做到，相信所有的鄉親對我們做的事情都會有感」。