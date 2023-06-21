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大陸 大陸焦點 特派現場

男大生告白失敗「見笑轉生氣」　鮮花扔地喊：她是女同，我是正常的

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男大生18日在海南大學海甸校區向一名女學生當眾告白，周遭還有一群人圍觀起哄，看似浪漫的場景卻出現令人意外的情況。現場目擊者拍下的影片顯示，男大生在告白被拒之後，突然「見笑轉生氣」似的先是把手中花束往地上扔，隨後還在大庭廣眾下稱，「她是女同（女同志），我是正常的....」引起圍觀同學們一片譁然。

▲男大生當眾告白失敗稱女方為女同志。（圖／翻攝微博）

▲男大生當眾告白失敗「見笑轉生氣」宣稱女生為女同志。（圖／翻攝微博，下同）

《網易新聞》報導，事件曝光後，網友們對此議論紛紛，無不表達同情女子的憤怒之情。有網友表示，幸好這名女學生沒有答應請求，否則以這名男子如此極端的情緒和行為來看，女生未來的生活將會非常的難過。

▲男大生當眾告白失敗稱女方為女同志。（圖／翻攝微博）

從現場圍觀學生拍下的影片顯示，這名男學生拿著一束花站在女生宿舍外的廣場上，朝著宿舍內的某名女生告白，起初，女生無動於衷並未做出回應，隨著周圍同學的起哄，女生無奈地表達不願意接受男生的告白。

沒想到，男生竟然憤而將手中的花丟在地上，還在大庭廣眾下宣稱，「她是女同，我是性別正常的，今天我下來，就是喜歡她，向她表白.....。」

告白影片被放上網路後，男生的舉動招來網友們的鄙視，紛紛留言回應稱，「得不到就毀掉？」；「就這德性，幸好女生沒有答應」；「不同意就對了」；「就這人性！幸虧沒有答應」。

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