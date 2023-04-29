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嘉義縣預防腸病毒　啟動聯合稽查醫療整備

▲▼ 防堵腸病毒！嘉義縣啟動聯合稽查及醫療整備 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣啟動聯合稽查及醫療整備 防堵腸病毒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著疫情解封口罩鬆綁，又逢腸病毒流行期，為防堵腸病毒疫情，嘉義縣全面啟動腸病毒防治作為，包括縣府跨局處校園聯合稽查及長庚、慈濟腸病毒重症責任醫院整備、產後護理之家及托嬰中心查核，強化校園洗手五步驟及五時機宣導，翁章梁縣長責成縣府團隊積極防範，守護幼童健康。

▲▼ 防堵腸病毒！嘉義縣啟動聯合稽查及醫療整備 。（圖／嘉義縣政府提供）

依疾病管制署監測資料顯示， 112年全國腸病毒感染併發重症共2例，4月16日至22日全國腸病毒門急診就診計7958人次，嘉義縣就診人數則有108人次，較前一週提升20.0%，且已連續四週攀升，至4月24日止，共有11班停課，目前尚有2班停課中。

▲▼ 防堵腸病毒！嘉義縣啟動聯合稽查及醫療整備 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局呼籲，家長留意家中寶貝健康情形，如有上呼吸道症狀、發燒或經醫師診斷感染腸病毒時，應落實「生病不上課」，降低與其他學童交叉感染的機會，避免校園群聚發生。

▲▼ 防堵腸病毒！嘉義縣啟動聯合稽查及醫療整備 。（圖／嘉義縣政府提供）

為強化腸病毒整體防治效能，積極落實醫療整備，已完成嘉義長庚及大林慈濟重症責任醫院實地訪查，並針對3家產後護理之家及4家托嬰中心進行查核；另結合衛生、教育、環保等跨局處合作，全面啟動校園聯合稽查，針對轄內123家國小及153家幼兒園洗手設備以及校園環境清消、漂白水泡製正確性等進行實地查核輔導。

衛生局長趙紋華特別呼籲，預防腸病毒務必掌握正確洗手5時機，落實「濕、搓、沖、捧、擦」，家長及教托育機構如發現幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速至重症責任醫院就醫。

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