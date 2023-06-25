嘉義心衛中心心理健康促進課程　協助孕產婦放鬆身心

▲嘉縣心衛中心教孕婦放輕鬆，避免產後憂鬱 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

為避免產後憂鬱症，嘉縣社區心理衛生中心前往米蘭產後護理之家，針對產後媽媽及家屬給予關懷，社區諮商心理師林玉英以「產後無憂 親子有愛」為題，透過微電影「產後調理院」、溝通藝術治療及產後憂鬱分享，讓媽媽們身心解放，感受更緊密的母嬰連結。

衛生局表示，生產後因荷爾蒙急遽變化、傷口疼痛、睡眠不足、生理時鐘混亂、照顧寶寶及長輩育嬰指導壓力，種種都可能造成憂鬱，鼓勵產後媽媽可傾聽內心聲音適時放鬆，照護新生兒時可聽輕音樂紓壓，另親友也應關懷陪伴，分擔家務與育兒責任緩解焦慮。

米蘭護理長說，入住媽媽常見情緒低落、家庭支持問題、婆媳相處及顧寶寶等壓力疲憊不堪，護理師平時就提供相關衛教，此次由社區心衛中心安排課程想必媽媽們獲益良多，結束後分享情緒互相支持，返家運用課程技巧，有助主動表達感受面對憂鬱情緒。

縣長翁章梁說，產婦產後身體不適及照顧新生兒雙重壓力，應多給予關懷包容與協助，嘉義縣社區心理衛生中心定期舉辦多元互動的系列活動，針對孕產婦辦心理健康促進課程，提供最直接幫助。

衛生局長趙紋華指出，針對轄內另2家產後護理之家，也責成心衛中心主動結合醫院心理師提供必要諮商，未來也將規劃醫事人員針對孕產婦產期身心健康照護進行專業訓練，提升照護品質。

民眾如有情緒困擾或心情沮喪，歡迎撥打嘉義縣社區心理衛生中心諮詢專線05-3621150或24小時免費安心專線1925（依舊愛我），由專人提供服務，給予心理支持諮商。