嘉義縣宣導失智友善社區　結合廟宇吊飾助返家

▲嘉義縣衛生局推失智友善社區 贈三角令旗吊飾守護長輩 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局結合鹿草鄉圓山宮「舉暗香」廟會，現場宣導失智友善社區，在縣長翁章梁、副議長陳怡岳、鄉長嚴珮瑜及眾議員祈福見證下，發送加持過的三角令旗吊飾宣導失智議題，強化民眾對失智的認知，期望將鹿草鄉打造為失智友善社區典範。

衛生局在鹿草圓山宮廟會發放失智友善三角令旗吊飾，可在令旗寫下姓名與電話，再將吊飾掛在長輩平時常用的枴杖、包包，一旦長輩迷路或走失，路過民眾即可循令旗資訊聯繫家人。除了發送吊飾外還安排藝閣車繞境宣導，讓更多民眾認識失智症，打造「一鹿相伴˙嘉憶友善」社區，共同守護鄰里間的失智長輩。

嘉義縣長翁章梁說，衛生福利部在2022年統計推估我國失智者人口將超過30萬人，國民健康署極力營造失智友善社區，嘉義縣政府也加入行列，繼民雄、六腳鄉之後，今年將鹿草鄉列為友善社區，透過政府與民間團體合作，協助失智症家庭就近找到資源。

衛生局長趙紋華說，民眾可藉由日常關心來發現長者是否出現失智症，及早發現就能及早治療。若在路上看見疑似失智鄉親，遵守「看問留撥」四字訣，「看」有沒有異狀，「問」他想去哪裡，想辦法「留」下對方，「撥」打110請求協助，如有失智症相關問題可洽詢各鄉鎮市衛生所或嘉義縣長期照護管理中心，也可撥打1966長照服務專線。