瓦格納集團往莫斯科推進　俄軍直升機向車隊開火

▲「瓦格納集團」（Wagner Group）叛變之後，朝首都莫斯科推進。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯軍方直升機在今天下午向叛亂的「瓦格納集團」僱傭兵車隊開火，這些傭兵在占領一座南方城市後迅速向首都莫斯科推進。

路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）誓言要鎮壓「瓦格納集團」（Wagner Group）的武裝叛亂，並將其比作一世紀前的俄國內戰（Russian Civil War）。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的「瓦格納集團」戰士目前控制了頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並從俄國西部快速向北邊推進。頓河畔羅斯托夫是一個人口逾100萬、鄰近烏克蘭國境的城市，位於羅斯托夫州（Rostov Oblast）。

▲「瓦格納集團」車隊包括多輛運兵車，以及至少一輛載運坦克的平板卡車。（圖／路透）



一名路透社記者目睹俄國軍方直升機向一列「瓦格納集團」武裝車隊開火，這支車隊包括多輛運兵車，以及至少一輛載運坦克的平板卡車。

這支車隊當時正行經佛洛尼斯市（Voronezh）。頓河畔羅斯托夫與莫斯科距離約為1100公里，佛洛尼斯市位於兩地間公路半途多一些處。

過去幾個月，普里格津的「瓦格納集團」曾在烏克蘭歷經了幾場最血腥戰鬥，期間他與俄國軍方高層發生爭執。

▲「瓦格納集團」控制位於頓河畔羅斯托夫的俄國南部軍區總部。（圖／路透）



普里格津宣稱，他在帶領部隊從烏克蘭進入俄國後，已控制位於頓河畔羅斯托夫的俄國南部軍區（Southern Military District）總部。

在俄烏戰事中，羅斯托夫州是整個俄軍部隊的主要後勤樞紐，在「瓦格納集團」戰士開著裝甲車及戰車建立陣地時，當地居民熙熙攘攘，並以手機拍攝。