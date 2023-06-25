瓦格納「槍口對內」出兵俄羅斯　莫斯科民眾斥政治爛戲

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員從俄羅斯南部軍區總部撤離。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團發動一日叛變，兵力挺進至距離莫斯科約200公里處才停下。路透報導，瓦格納「槍口對內」的舉動讓莫斯科人民感到不安，或認為這是一場政治爛戲；在這同時，烏克蘭明顯對俄羅斯軍隊分裂的狀態感到有些樂趣。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）誓言推翻俄羅斯軍事高層恢復正義，總統普丁則是承諾會平息兵變。在白俄羅斯總統盧卡申科的居中斡旋之下，普里格津宣布同意撤軍，避免流血事件。

然而談及這次瓦格納成員朝莫斯科挺進一事，莫斯科居民尼古拉（Nikolai）與其他人看著軍隊士兵占領陣地保護這座城市，「這當然很可怕，做在家裡想著可能會發生的事情，這讓你和你所愛之人都感到不安。」

部分的人無法把握這場軍事行動的規模到底會發展到何種地步。學生弗拉迪米爾（Vladimir）坦言，他是在準備考試的時候得知兵變消息，不知道該如何反應。另外一名男子則說，這一切都是政治爛戲，「這是他們的事情，是政治，讓他們繼續演下去吧。」

場景拉到烏克蘭的基輔獨立廣場，48歲女子塔尼奇（Natalia Tanich）承認，看到俄國如今面臨內部分裂的狀況感到有些樂趣，「普里格津和普丁之間不可避免的衝突算是意料中的事，不知道會有什麼結果，但希望他們互相開槍去死。」