　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的命令下，發動一日叛變，揮軍進逼莫斯科，迫使總統普丁連忙搭機撤離。經過白俄總統斡旋後，瓦格納集團同意撤軍，但過去幾小時多段影片上傳，許多俄羅斯民眾竟然紛紛上街與這群傭兵合照、揮手送別，不斷喊著「瓦格納」，宛如對待搖滾巨星一般看著車隊駛離，這樣的民情對於普丁來說，恐怕才是最該擔心的。

▲俄羅斯市民「歡送」瓦格納傭兵。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

▲俄羅斯市民「歡送」瓦格納傭兵。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

普里格津接受白俄總統盧卡申科的斡旋後，在普丁本人親自保證「無須負擔後果」與「安全離開俄羅斯」等條件下，他旋即點頭收兵，從占領的俄羅斯城市羅斯托夫（Rostov）連夜撤兵。

儘管先前影片顯示，一名牽著單車的老翁在街上痛斥瓦格納傭兵「這哪門子保家衛國」，但在傭兵團搭車撤離時，許多俄羅斯年輕人、中年人都紛紛上街，拿起手機、相機瘋狂拍照，還和搭乘座車的普里格津來個兄弟式握手，也有不少人和傭兵合照。

▲▼俄羅斯市民與瓦格納傭兵同慶。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

▲▼市民大喊「瓦格納、瓦格納」，熱情向車隊揮手，還和普里格津握手。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

▲▼俄羅斯市民與瓦格納傭兵同慶。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

人群中有男子高舉著「六」的手勢，彷彿在為搖滾巨星加油打氣，維持秩序的傭兵忽然對天連開數槍，宛如放炮慶祝，人群也歡呼吶喊。受到瓦格納集團占領的俄羅斯城市，市民居然如此興奮，讓外界看到普丁鐵幕下不少民眾的真實心聲，如此「離經叛道」的行為很快在網路上流傳開來，而普丁在經歷瓦格納重挫威信之後，盟友和敵對集團將如何看待他，相當值得注意。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
下周水氣多！　降雨區域曝
快訊／台74線3車連撞火燒車！
炎亞綸《營業中》播出「驚見1變化」！　粉怒洗版：太故意
王大陸、蔡卓宜爆情變！　雙向「取消IG追蹤」
瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄國人搶合照歡送影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送

白宮：拜登針對俄羅斯局勢　與西方領導人通話

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　嗆酸民：你們終於看過褲子了

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

分析：普丁豢養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

快訊／白俄羅斯幫調停　瓦格納領袖急剎：同意停止在俄武裝行動

G7外長為瓦格納叛亂通話　美國及西方官員措手不及

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

桃園浩克

影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送

白宮：拜登針對俄羅斯局勢　與西方領導人通話

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　嗆酸民：你們終於看過褲子了

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

分析：普丁豢養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

快訊／白俄羅斯幫調停　瓦格納領袖急剎：同意停止在俄武裝行動

G7外長為瓦格納叛亂通話　美國及西方官員措手不及

慣竊「偽逛街」偷4錶裝塑膠袋　警當天抓賊人贓俱獲

新北11所大專院校暑期營隊　提供42門課程1200個免費名額

嘉義縣民雄大崎社區　獲全國優良水環境巡守隊優良殊榮

端午連假屏基出現7缺血性腦中風　籲高溫多補充水…別讓血管卡住

洋基強投「變髮圖強」終於首勝　繼續留光頭要看妻子臉色

擊落片！機車遭藍野馬攔腰撞　騎士四腳朝天還衰被查出酒駕

宏碁Predator電競快閃店全台開跑　打造各式虛擬運動遊戲

Netflix日劇真敢拍！不倫撞哏廣末涼子　「裝箱偷情避偷拍」是真實事件

游盈隆轟「3+1方案」餿主意　頻推不成熟政策「嫌票太多嗎？」

嘉義縣藥品管制稽核　144家符合規定1未在期限內申報

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

莫斯科市長宣布：周一停止上班上課

瓦格納往莫斯科推進　遭俄軍直升機開火

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

普丁專機升空逃跑了　克宮回應

加航副機師突喪失駕駛能力　機上乘客救援

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　還嗆酸民

瓦格納領袖同意了：停止俄境內行動

搶著下飛機！空姐曝「1行為」根本白痴

瓦格納傭兵變搖滾巨星　俄民眾搶合照歡送

瓦格納傭兵兵變　首腦是何方人物？

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

更多熱門

相關新聞

白宮：拜登針對俄局勢　與西方領導人通話

白宮：拜登針對俄局勢　與西方領導人通話

美國總統拜登今天與法國、德國和英國領導人通話，討論俄羅斯正在發生的危機，並重申盟友對烏克蘭的堅定支持。

克宮：「普丁保證」不起訴瓦格納首腦

克宮：「普丁保證」不起訴瓦格納首腦

CNN：美早發現瓦格納動員　未料情勢急遽升高

CNN：美早發現瓦格納動員　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

關鍵字：

瓦格納普丁俄羅斯白俄羅斯盧卡申科普里格津Yevgeny Prigozhin

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

NONO結婚證書一簽就變了

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

吳宗憲不忍說話　NONO、Sandy全被點名

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面