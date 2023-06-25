普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

▲ 俄羅斯總統普丁（右）與瓦格納集團首腦普里格津（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動叛變，最終在白俄羅斯居中斡旋之下落幕，總統普丁也答應讓他離開俄羅斯。然而俄羅斯專家、前CNN莫斯科分社社長多爾蒂（Jill Dougherty）指出，普丁永遠不會原諒叛徒。

多爾蒂24日透露，儘管普丁讓普里格津離開俄羅斯，前往白俄羅斯，但是在普丁眼中，普里格津仍是個叛徒，「我認為普丁永遠不會原諒（叛變）」，因為只要普里格津按照自己的方式行動並獲得支持，就會構成威脅，無論身在何方。

多爾蒂指出，俄羅斯街頭出現騷亂、混亂的景象，讓普丁看起來的樣子，與過往強人領導的自我設定有些差距，「為何普通的俄羅斯民眾會走上街頭為企圖發動政變的人歡呼？這意味著可能支持、可能喜歡，但不管是什麼，這對普丁來說都是壞消息。」

▲普里格津發動叛變後，普丁發表談話。（圖／路透）

另外，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅克（Mykhailo Podolyak）也透過推特發文提到，「普里格津驚人的選擇，你幾乎推翻了普丁，控制中央政府，到了莫斯科，但突然之間就撤退，因為一個聲譽可疑的中間人（盧卡申科）向早上下令摧毀你的人（普丁）承諾安全保障，以普丁的菁英們在過去24小時所經歷的恐懼，這個命令肯定會被執行。」

波多利雅克還說，普里格津的叛變羞辱普丁和俄羅斯。