　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

▲▼ 俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯總統普丁（右）與瓦格納集團首腦普里格津（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動叛變，最終在白俄羅斯居中斡旋之下落幕，總統普丁也答應讓他離開俄羅斯。然而俄羅斯專家、前CNN莫斯科分社社長多爾蒂（Jill Dougherty）指出，普丁永遠不會原諒叛徒。

多爾蒂24日透露，儘管普丁讓普里格津離開俄羅斯，前往白俄羅斯，但是在普丁眼中，普里格津仍是個叛徒，「我認為普丁永遠不會原諒（叛變）」，因為只要普里格津按照自己的方式行動並獲得支持，就會構成威脅，無論身在何方。

多爾蒂指出，俄羅斯街頭出現騷亂、混亂的景象，讓普丁看起來的樣子，與過往強人領導的自我設定有些差距，「為何普通的俄羅斯民眾會走上街頭為企圖發動政變的人歡呼？這意味著可能支持、可能喜歡，但不管是什麼，這對普丁來說都是壞消息。」

▲普里格津發動叛變後，普丁發表談話。（圖／路透）

另外，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅克（Mykhailo Podolyak）也透過推特發文提到，「普里格津驚人的選擇，你幾乎推翻了普丁，控制中央政府，到了莫斯科，但突然之間就撤退，因為一個聲譽可疑的中間人（盧卡申科）向早上下令摧毀你的人（普丁）承諾安全保障，以普丁的菁英們在過去24小時所經歷的恐懼，這個命令肯定會被執行。」

波多利雅克還說，普里格津的叛變羞辱普丁和俄羅斯。

►瓦格納「槍口對內」出兵俄羅斯　莫斯科民眾斥政治爛戲
►影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送
►俄軍忙瓦格納叛變！　烏克蘭趁機「大舉反攻」東部6地

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
17歲少女機車雙載挨撞！腦出血搶命中　 肇事小貨車竟落跑
NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！　她爆氣：不需要把他當
太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議
16歲少年被炸醒「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了
印尼正式取消台灣免簽！　最新入境規定一次看
NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」招了！妻真實反應全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瓦格納「叛變24小時」　距莫斯科剩200km突撤軍！普丁對局勢失控

長時間盯著手機螢幕！　泰3歲男童出現「弱視」症狀

普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

俄軍忙瓦格納叛變！　烏克蘭趁機「大舉反攻」東部6地

瓦格納「槍口對內」出兵俄羅斯　莫斯科民眾斥政治爛戲

影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送

白宮：拜登針對俄羅斯局勢　與西方領導人通話

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　嗆酸民：你們終於看過褲子了

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

瓦格納「叛變24小時」　距莫斯科剩200km突撤軍！普丁對局勢失控

長時間盯著手機螢幕！　泰3歲男童出現「弱視」症狀

普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

俄軍忙瓦格納叛變！　烏克蘭趁機「大舉反攻」東部6地

瓦格納「槍口對內」出兵俄羅斯　莫斯科民眾斥政治爛戲

影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送

白宮：拜登針對俄羅斯局勢　與西方領導人通話

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　嗆酸民：你們終於看過褲子了

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

他外遇狠甩正宮！交往小三5年「想扶正」　報應來了秒崩潰

嘉義家扶包越南粽慶端午　市長黃敏惠與新住民同樂

房東空手交屋　不退2個月押金！她1招「全拿回」：無須買單

瓦格納「叛變24小時」　距莫斯科剩200km突撤軍！普丁對局勢失控

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

侯友宜轟賴清德縱容戴瑋姍抹黑　意外口誤稱呼對方「賴總統」

快訊／高雄臨海工業區「工人不慎觸電」！　無生命跡象搶救中

快訊／收假注意！　國5「火燒車」黑煙狂竄

「新北城市藝術節」大型作品！5島嶼接力生活、水泥動物園也現身

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

國際熱門新聞

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

瓦格納傭兵變搖滾巨星　俄民眾搶合照歡送

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

莫斯科市長宣布：周一停止上班上課

加航副機師突喪失駕駛能力　機上乘客救援

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　還嗆酸民

瓦格納往莫斯科推進　遭俄軍直升機開火

普丁專機升空逃跑了　克宮回應

搶著下飛機！空姐曝「1行為」根本白痴

瓦格納領袖同意了：停止俄境內行動

瓦格納傭兵兵變　首腦是何方人物？

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

普丁養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

更多熱門

相關新聞

瓦格納「軍事叛變」對俄的衝擊？　

瓦格納「軍事叛變」對俄的衝擊？　

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的命令下，發動一日叛變，揮軍進逼莫斯科，迫使總統普丁連忙搭機撤離。經過白俄總統斡旋後，瓦格納集團同意撤軍。大陸學者趙隆在《環球網》發文分析瓦格納「軍事叛變」後續影響，可能成為決定烏克蘭危機終局的「灰犀牛事件」，也改變北約對於烏克蘭「大反攻」的成效預期，增強持續援烏。

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

挨轟隱瞞出國行程　楊文科赴竹北氣爆現場親回應

挨轟隱瞞出國行程　楊文科赴竹北氣爆現場親回應

俄軍忙叛變　烏軍趁機「反攻東部6地」

俄軍忙叛變　烏軍趁機「反攻東部6地」

瓦格納一日叛變　莫斯科民眾斥政治爛戲

瓦格納一日叛變　莫斯科民眾斥政治爛戲

關鍵字：

瓦格納傭兵普里格津軍武國際軍武普丁俄羅斯Wagner Group影音

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面