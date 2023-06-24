瓦斯氣爆頻傳　消防分隊長親授「漏氣4步驟」：一定要照做

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣竹北24日傳出瓦斯壓力異常，導致中正東路一處住宅大樓9樓氣爆，更有多起民宅火警、瓦斯外洩案，119報案電話也被打爆。對於氣爆意外頻傳，新北市消防局第五救災救護大隊分隊長粘長霖受訪時也提出4點注意事項，包含瓦斯氣味、調節器/減壓閥是否栓緊、更換瓦斯的過程務必熄滅明火以及不幸洩漏時，需依照「禁、關、推、離」的步驟動作。

▲新竹竹北瓦斯壓力異常，釀多處民宅外洩、氣爆。（圖／記者陳凱力翻攝）



對於頻繁氣爆失事，粘長霖表示，隨手整理112年6月新聞上所謂的"氣爆"案件，可見大部分的案件都是因為液化石油氣（LPG）瓦斯鋼瓶所引起，正是你我生活中常見的瓦斯桶。

粘長霖指出，鋼瓶從2KG露營用上至50KG營業用都有，容器由瓶身（鋼板/鋼片/鋼帶）、鋼裙、護圈、護蓋、口基等熔接組成，並經過材質、規格、構造、外觀檢查，以及抗拉強度、壓毀或瓶身材料彎曲、耐壓、氣密等等試驗，可見是非常強固的存在。

粘長霖直言，這個東西既然這麼堅固，為什麼還是意外頻仍？大部分案件發生的原因都是LPG瓦斯鋼瓶「因外在因素」洩漏，這個外在因素常是「鋼瓶更換的過程疏失」，少數是被機車撞到傾倒。

粘長霖解釋，LPG是丙烷、丁烷為主混合物，氣化後比空氣重，洩漏時會蓄積在地板附近，LEL~UEL約1.8%~9.5%，當在這個範圍給到最小發火能量是可以成功燃燒，甚至爆炸，所以常提到的瓦斯氣爆並不是整顆瓦斯桶炸裂。

對於如何防範，粘長霖也提出4點注意事項，包含：

第一，在液化石油氣內都有添加臭劑，其實洩漏的時候就會聞到重重的臭味，當然一開始煮飯要點火的過程中難免會聞到，想一勞永逸也可以安裝瓦斯偵測器隨時監測。

第二，檢查開關、調節器/減壓閥是否拴緊，順便以肥皂水塗抹管線、銜接處檢查是否漏氣。

第三，更換瓦斯的過程務必熄滅明火、停止使用瓦斯爐。

第四、真的不幸洩漏依照「禁、關、推、離」的步驟動作（如下圖）。

▼瓦斯外洩時4步驟。（圖／翻攝消防署網站）



粘長霖表示，轄內有新的使用場所我們承辦人都會前往去了解是否有串接，協助指導減量甚至做好相關的設備，前陣子出勤燒烤店火警自己也很有感，2樓2個熊熊烈火的鋼瓶沒辦法關上真的很棘手。

粘長霖指出，近年頻繁地與里長民眾互動也都會不斷地提醒，發現很多人會說瓦斯行很可怕、很危險，然而，重點不是在瓦斯行，瓦斯行氣爆少之又少，重點是在各個場所、各個使用者，共勉之。