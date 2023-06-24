睡前想到一件事竟沒命！里長暗夜巡田水　路口遭撞噴飛水溝亡

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮昨（23）日凌晨發生一起死亡車禍，西屯里王姓里長駕駛小貨車前往農田途中，行經158縣道與雲97鄉道路口與呂姓男子所駕駛自小客車發生碰撞，撞擊力道猛烈，兩車撞飛水溝並造成王姓里長傷重不治。虎尾警方表示，雙方均無酒駕，肇事責任尚待釐清中，呼籲用路人行經閃光號誌路口務必遵守規則慢行。

▲虎尾發生重大車禍，兩車瞬間撞進水溝中，小貨車解體後車斗拋飛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮西屯里縣道158線與雲97鄉道路口，6月23日凌晨零時08分發生一起重大死亡車禍，西屯里長王文杉（72歲）白天忙於里內事情，晚上就寢前才想到田裡還在放水忘了關，便出門前往農田關水，駕駛自小貨車前往途中，行經案發路口與呂姓男子駕駛自小客車發生猛烈撞擊，過程全被後方車輛行車記錄器拍下。

▲王姓里長的小貨車遭右側來車撞擊瞬間，塵土飛揚2車瞬間消失於畫面中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片中，自小貨車緩慢通過4線道路口，才剛通過安全島即遭到右側來車猛撞，瞬間2車都消失在畫面中，後方駕駛與乘客嚇壞驚呼。該起車禍造成西屯里長王文杉臉部擦傷、手部肢體骨折，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；自小客車呂姓（23歲）駕駛手部擦、傷腳部疼痛；呂姓（20歲）乘客臉部擦傷、右大腿疼痛送醫治療。

▲小貨車後車斗遭撞後瞬間解體，拋飛數公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮西屯社區發展協會理事長翁德龍表示，里長下午先到田裡放水後便回來處理里民事務，忙碌一整天會在晚餐後小歇，雖然都有設定定時系統，但仍不放心會在深夜確定水都放足了再去巡視一回，行經外環道卻遭到自小客車極速撞擊後車尾，造成後車斗與車頭分解，里長被警消救出送醫搶救不治。

▲西屯社區發展協會理事長翁德龍哽咽表示，王文杉里長連任五屆為人友善，對當地事務盡心盡力相當有責任心，不消息傳出，大家都相當難過不捨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，王姓里長駕駛自小貨車沿雲97線鄉道由南往北行駛，行經縣道158線閃光號誌路口與一輛沿158線東向西行駛之自小客車發生碰撞，王姓駕駛經急救不治身亡，自小客車呂姓駕駛與乘客受到擦挫傷送醫治療，雙方均無酒駕，肇事責任讓待釐清。呼籲用路人駕駛各式車輛行經路口應遵守停讓路權規定，經閃光號誌路口時閃光紅燈路口務必停車再開、閃光黃燈應減速慢行，注意左右來車小心通過以策安全。

▲王文杉里長責任心相當重，即便放水裝置設有定時器，但仍不放心會在深夜確定水都放足了再去巡視一回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）