李四川怒槓民眾黨議員　侯友宜私下打電話力挺

▲副市長李四川。（圖／記者袁茵攝）



記者崔至雲／新北報導

台北市副市長李四川要求公務員不要出席台北市議會民眾黨團記者會，遭民眾黨轟藐視議會，並要求其道歉；李四川22日在臉書發文反擊，要市民評評理，指市府是在幫前朝善後，怕市府同仁參加記者會為難。據了解，國民黨總統參選人侯友宜今特別為此與李通電話，並表示「該做的事就該做，這是我們的責任，才對得起民眾，辛苦了，一起加油，逗陣拼」。

台北市議會民眾黨團15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，但李四川卻要求公務員不要參與，遭到民眾黨團痛批市府藐視議會，要求其道歉。李四川今日透過臉書發文喊話市民評理，賠2.3億是蔣市府做的嗎？不是那些指著他要道歉、要監督的那些人的老闆做的嗎？裡面還有前朝的人，「我不知道誰該道歉？如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府，今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？」更直言，「如果不是為了市民，要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。」

高雄前市長韓國瑜也在該篇貼文下方留言力挺，「四川辛苦了，選擇直球對決，直接訴諸台北市民的公評，確實罕見。唯有大仁、大智、大勇者，敢義無反顧為之，真的印證了古話，無欲則剛，佩服佩服。」

據了解，侯友宜今天也和李四川通電話，並表示，「該做的事就該做，這是我們的責任，也才對得起民眾，辛苦了，一起加油，逗陣拼」。