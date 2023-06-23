洪秀柱籲勿「換侯」！　侯友宜「絕不放棄」：沒有贏不了的比賽

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

近期國民黨新北市長侯友宜民調低迷，「換侯」說法甚囂塵上。曾在2016年總統大選競選期間經歷「換柱」的國民黨前主席洪秀柱今（23日）表態，全黨上下應記取「換柱」教訓，勿再重蹈覆轍。對此，侯友宜傍晚也在臉書上回應洪秀柱，並表示，他一定會繼續努力，不怕橫阻，奮勇向前，不會辜負大家的期待，絕不放棄。

洪秀柱23日晚間在臉書表示，侯友宜被徵召1個多月以來，藍營未能迅速整合，有些人抱怨黨中央「置身事外」，有些則對侯的小圈圈決策提出批評，不管如何，尚可理解與包容，但若從個人自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，她對此非常不以為然。

洪秀柱強調，「不要在不該模糊的地方模糊」，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，萬分誠摯寄望朱立倫為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣，也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人，「2024下架民進黨，讓我們牽手一起拚吧！」

對此，侯友宜則在洪秀柱臉書留下，「人心齊，泰山移！只要大家一條心，堅定意志，力可移山，沒有贏不了的比賽！」。

侯友宜也說，謝謝洪秀柱的鼓勵，他一定會繼續努力，不怕橫阻，奮勇向前，不會辜負洪秀柱和大家的期待，爭取最多的支持，代表中國國民黨，贏得明年總統和立委選舉，絕不放棄。

