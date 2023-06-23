新增至6童！宜蘭某補習班亂餵「利他能」　19家長嚇壞要求篩檢

▲宜蘭某補習班亂餵學童「利他能」藥品，目前累計6人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭20日爆發某補習班亂餵藥案，一開始先查出2學童吞改善專注力「利他能」藥品，補班被招停，宜府縣擴大追查，至23日，目前已有6名學童疑似有接受藥品使用史，至於「利他能」篩檢是結果，則要下周後才會陸續出來。

端午連假第2天，有關宜蘭某補習班亂餵「利他能」案，23日並沒有新增疑似有接受藥品使用史的個案，而宜蘭縣政府團隊也持續開放接受補習班錯誤給藥事件相關學童及家長之需求，並主動積極協助安排後續檢測及學習事宜，要讓家長放心與安心。

宜蘭衛生局表示，目前有6學童疑似有接受「利他能」藥品使用史。另有19位學童家長已提出篩檢需求（含沒有明確用藥史，但有疑慮之個案），以及有6位提出安置（轉換補習班）需求。

縣長林姿妙叮囑縣府團隊，連假仍需持續主動提供後續服務，盡全力讓孩子們得到適切及妥善的照顧服務。後續也積極配合宜蘭地檢署之偵辦，儘速解除各界憂慮。如果家長對於學童在其他教育場域中使用藥品狀況有所疑慮，也可洽詢教育處專線03-9251000分機2622、2624，縣府將協助釐清；如確有錯誤用藥情況，也會安排進一步的醫療諮詢及檢測。