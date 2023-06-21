音樂女教師控13歲時遭狼師「性侵3年」　高雄某補習班出面回應了

▲女教師自述曾遭狼師性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／高雄報導

一名音樂女教師20日在臉書發文指控，自己13歲時曾遭到狼師性侵，且過程長達3年，且現在該名教師還在高雄3個地區任職，文章曝光後不少網友點名是高雄某補習班，該補習班今(21)日下午在臉書出聲明嚴正否認，並表示會捍衛清白接受調查。

有名音樂女教師在臉書發文指控，她13歲時遭受補教老師性侵長達3年，老師時常趁著獨處期間性侵、逞慾，甚至會一邊動手、一邊說著無關緊要的日常，而她每次都呆若木雞、無法有任何反應。雖然時隔20多年，這名教師仍在工作，招收的學生範圍包含前鎮籬仔內、崗山仔地區，以及鄰近鳳山五甲的國中。

文章曝光後，不少網友質疑是高雄某補習班，且該補習班把臉書和Google的留言關閉，對此，補習班業者發聲明表示，因為大量的Google評論造成停權，臉書留言功能關閉是精簡人力而關閉留言功能，並對於網路文章影射內容嚴正否認，強調補習班會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。

▲補習班發出聲明。（圖／翻攝補習班臉書）

補習班聲明書如下：

開班20多年來，教授過上千名的學生，學生們如今都在各行各業發光發熱，我們與有榮焉！近來網路文章影射「補習班老師性侵女學生」事件，因文章內沒有明確指名道姓，許多網友補風捉影及不斷散布誹謗本補習班聲譽之行為，著實造成我們極大的困擾！也因為大量的Google評論造成商家因可疑活動，而被停權！

更有網友質疑為何要關閉留言功能！事實是，粉專的留言功能已關閉一段時間，因為對貼文的留言量少，這才為了精簡人力而關閉留言功能！

本補習班對於網路文章所影射之內容，特以此聲明嚴正否認，本補習班的教師絕無網路文章所指控之行為。透過網路毀壞一個人的名譽很容易，但要重新修補受損的名譽卻極其困難，但即便如此，本補習班仍會努力捍衛清白，也會接受一切司法及行政調查。

至於網路上不斷受到網友不實的指控、誹謗的行為，為了遏止此等無端不實的傷害，我們將著手截圖 ，並且委託律師進行法律上的訴究！

我們相信許多留言都是無心、非惡意，因此，如已有在各社團、粉專等留言處對本補習班及老師做不實指控或猜測的網友，請您在兩小時內刪除留言，嗣後我們將截圖進行法律訴訟！