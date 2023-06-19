尹錫悅怒批「學測太難」：補教業盛行引發社會危機！擬調整學測難度

▲南韓高中考生在去年的修能考試前，在教室專心自習等待，近年考題難易度被認為偏難。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓補教業相當盛行，影視串流平台Netflix播映韓劇《浪漫速成班》描述補習班如何影響準備考大學的高三考生，不過如此現象卻也引發社會大眾對於「階級複製」的質疑，只有精英階層家庭的子女，才能靠補教名師的幫助考進理想大學。為此，南韓總統尹錫悅要求，考試不能出太難，在政壇、教育圈引來極大風波。

南韓同樣相當重視學歷、甚至是同學校出身的學閥，只有進入首都圈的大學、甚至是考進「SKY大學」（南韓學歷最頂端的首爾大學、高麗大學、延世大學）才有機會扭轉人生。

根據《韓聯社》，最近幾年南韓「大學修學能力試驗」（以下簡稱修能，수능，相當於台灣的學測）的考題偏難，且有愈來愈難的趨勢，因此又被譏笑為「火修能」，而隨著「殺手考題」（難易度高的考題）有逐漸增加的趨勢，且考題內容偏離國民教育框架下的命題範圍，部份聲浪質疑這些超高難度的考題是助長私人補教業盛行的元兇。

▲《浪漫速成班》討論南韓高三考生所面臨的教育問題和補教風氣的盛行。（圖／Netflix提供）

預計今年11月16日舉行的2024學年度修能，距今只剩下5個月的時間，南韓總統辦公室今（19）日透露，尹錫悅最近曾就修能殺手考題向幕僚吐露看法，痛批修能拿數十萬名身為弱者的考生們開玩笑，是一場不適當、且不具公平競爭概念的形式。

尹錫悅認為，如今南韓經濟成長趨緩，在面臨低生育率、高齡化等情況下，父母必須扛起子女們補習教育的高額費用，而這反而只會為社會帶來致命危機，因為這會讓父母們無力規劃自己年老後的退休生活，而學校教師體認到相對剝奪感，整個社會陷入惡性循環。

對此，尹錫悅上周在教育改革推動進度的相關彙報上，曾向教育部長兼副總理李周浩要求，未來修能在出題難易度的方向上，應該儘量避免放入公立教育體系範圍之外的「殺手考題」，尤其是在國語（韓文、韓語）科目中，考量到近年來考生的文字解讀能力愈趨下降，出題時應儘量避免在國語非文學領域中，放入結合其他領域的超難考題。

▲南韓總統尹錫悅認為，高三修能考試不應該出得太難。（圖／路透）

報導舉2022學年度國語領域的考題為例，當時就曾有考題討論到「特里芬兩難」（Triffin dilemma），該考題涉及經濟領域上的知識，指當一國貨幣同時做為國際儲備貨幣時，可能造成國內短期經濟目標和國際長期經濟目標在利益上的衝突，而考生若不具備相關知識，根本難以應付。

尹錫悅、李周浩先後提到修能考試的難度調整，而上周隸屬於教育部、掌管大學入學考試的局處長遭到撤換，被迫扛起6月模擬考難易度調整失敗的責任，因此有分析指出，最快在今年9月的模擬考，會避免出超高難度的殺手考題，然而部分意見擔憂，修能或是模擬考的難易度若太過簡單，恐怕會使考試喪失針對學生能力的鑑別度，淪為「水修能」（指出題過於簡單的修能）。

另外，韓國教育課程評價院院長李圭珉19日宣布辭職，如今距離修能舉辦只剩下不到5個月，學生、家長、學校師長恐將因修能考題難易度的調整而面臨混亂。