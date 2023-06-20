快訊／抓到了！宜蘭某補習班亂餵藥　2童吞「利他能」集中注意力

▲宜蘭某補習班被查疑違法供學童使用「利他能」藥品。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府日前接獲社安網絡情資，縣內某補習班疑似未經醫師處方，擅自提供2學童使用治療兒童注意力不足過動症常用藥品之一「利他能」，若過量使用，會使中樞神經系統受到過度刺激，產生嘔吐、焦慮、反射亢進、肌肉抽搐、幻覺、心跳過速等症狀發生，縣長林姿妙表示，縣府主動調查確認後，要求該班招並限期改善，並通報檢方偵辦。林姿妙說，保護孩子、勿枉勿縱是本案處理最高原則，縣府除安排該班學童篩檢及提供醫療諮詢外，也會持續加強稽查藥品源頭及餵藥單位，請家長們放心。

宜蘭衛生局表示，日前透過縣內社安網發現，縣內有補習班疑似為改善專注力、提高學習成效，擅自提供少數學童服用少量藥品，但由於該藥品為處方用藥，而該補習班人員並未具醫師資格，卻讓學童服用。經衛生局初步查訪，有2位學童被錯誤提供藥品，由於相關行為已違反醫師法等相關規定，縣府已主動通報宜蘭地檢署進行偵辦，而目前除該班外，並無其他機構出現違規狀況。

衛生局長徐迺維表示，利他能藥品，須經醫師診斷後方能開立使用。正確使用該藥品可改善孩童情緒及專注力，但未經醫師診斷使用，則有影響健康之虞。藥物主成分為派醋甲酯（Methylphenidate HCL），過量使用會使中樞神經系統受到過度刺激，產生嘔吐、焦慮、反射亢進、肌肉抽搐、幻覺、心跳過速等症狀發生，因此須特別小心使用。

宜蘭教育處長簡信斌表示，該班學童人數106人，為了讓該補習班的學生及家長們安心，教育處已依「短期補習班設立及管理準則第35條」處以停止招生及限期改善之處分，並全面提供該補習班學生關懷服務。

目前除已確認學生外，該班其他學生若有疑慮曾服用非經處方之藥品者，衛生局也已協調並將安排至縣內3家區域醫院（國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、及羅東聖母醫院）接受醫療諮詢及篩檢服務。其他機構及班級若有疑慮，可連絡教育處多元教育科03-9251000分機2622、2624。

此外，宜蘭衛生局也同步透過管制藥品管理系統，查閱縣內醫療機構和藥局用藥情形，經查縣內9家醫療機構及86家藥局，目前並未發現管制藥品有不當流用之情節。而教育處已通報各教保機構及補習班等，務必落實幼兒託藥措施，協助家長以委託之醫囑藥物進行用藥，同時再次提醒，非經醫囑取得之藥物使用涉及密醫行為，甚至觸及刑事責任，請各類型機構切勿以身試法。