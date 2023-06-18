女大生補習班應徵…狼主管逼加班「顧店貓」　慘遭撲倒種草莓

▲18歲工讀生遭主管要求前往住處顧貓，慘遭壓制猥褻，（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／台北報導

台北1名在補習班工作的施姓男子，招聘1位18歲女工讀生，卻要求她須照顧住在自己租屋處的「店貓」，抵達後突然撲倒女子強吻、咬頸。施男辯稱遭「仙人跳」不認罪，一、二審法官皆不採信辯詞，依強制猥褻罪判處1年。

判決指出，施男在補習班負責對外招聘工讀生，2021年9月26日，北上讀大學的少女小琳（化名）為了賺取生活費，前往該處應徵國中輔導老師，且順利面試通過；施男卻不懷好意，面試當天佯稱小琳遲到，需加派其他工作，還需照顧店貓，要求小琳到他位於板橋的住處上班。

隔天下午5時許，小琳抵達施男住處，施男先假意吃東西、喝酒招待，還特地調了一杯柳橙汁加伏特加，小琳喝完後，施男卻開始毛手毛腳，見她不斷反抗，施男強行撲倒壓制小琳，直接強吻、啃咬脖子，導致小琳右頸有明顯咬痕，最終在奮力反抗下，小琳終於逃離現場，報警處理。

審理時施男否認犯行，當時2人正在玩真心話大冒險，喝了一些調酒，過程中有幫對方捶背、按摩、親吻，當自己要求親吻時，小琳也沒有反對，更沒有任何強迫，懷疑遭仙人跳。

法官認為，案發當天2人為第2次見面，之前素昧平生，且小琳甫自南部北上就讀大一不到1個月，毫無社會經驗，豈會同意與年長30多歲的男子發生親密肢體接觸？小琳於偵查、審理時均明確證述未同意對方親吻等肢體接觸，因此不採信施男證詞，審酌施男於2006、2013年均有妨害性自主、違反性騷擾防治法之前科紀錄，此為3度犯案，應從重量刑，依強制猥褻罪判處1年；案經上訴二審，高院予以駁回，全案仍可再上訴。