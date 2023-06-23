台中星光實驗教育被廢校家長激憤　中市府：教學和收費不符

▲▼台中市星光實驗學校辦學3年，受到正副總統賀電和芬蘭在台辦事處肯定，結果卻被禁止招生，學生發言反問審議委員。（圖／家長提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市星光實驗教育機構成立3年，在國外發明競賽中成果豐碩，成果不但受到正副總統賀電肯定，連芬蘭在台商務辦事處都發文給台中市政府，希望能繼續辦學，不料，今年卻未受到審議委員同意續約，星光下學期不能再招生；學校、家長和學生群情激憤，在和教育局長蔣偉民座談時，一一列出重大教學成果佐證，無奈教育局表示，星光的教學內容和教法，沒有照當初送審內容走，收費還超過一倍，學校甚至還有逃漏稅之虞。

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全台中市有8家實驗教育機構，有6家今年滿3年，經審議委員審核通過，才能再續3年，有5家改善後核准，星光原本沒過，給予1個月改善期仍然沒過，後來申覆再審一次，還是沒過，審議委員決定不給予續約，也就是說，星光下學期不能再招生。

校方、家長和學生日前在校內和教育局長蔣偉民、審議委員開座談會時，家長們群情激憤，指出審議過程種種疏失，包括找來在體制內教學33年的老師當委員，試想，體制內怎麼懂得體制外的教學方式？

還有，校方被指財務有問題，家長表示，學校目前是有3千多萬多元債務，但教職員工薪水沒有少拿，家長也都樂意捐贈，只要財務健全透明即可，學校並不是以營利為目的。

此外，學生在國際發明競賽得獎連連，奪下1金1銀1銅，連正副總統都寄來賀電，芬蘭在台商務辦事處更是發文給台中市政府教育局，肯定星光的辦學，還說日後將派芬蘭教師來台任教，加強台芬交流，希望能支持繼續辦學。

有名學生發言指出，上數學課除了能增加邏輯分析之外，在「個人與社會」科目，可以理解政府主義和無政府主義的區別，而且還要網路搜尋相關資訊作為輔助，學生反問在座的審議委員，以上這些教課內容叫做「分科教學嗎？」話一說完，現場響起熱烈掌聲。

教育局副局長葉俊傑表示，星光標榜芬蘭式主題教學，但經審議委員入班觀課發現，該機構課程教法和一般學校教法並無不同，未依當初核定的實驗計畫內容執行。

在財務方面，學校一收到學雜費、註冊費之後，不久就全轉到創辦人的先生公司，教職員工的薪水都是由該公司匯款，學校資金嚴重不足，影響整體運作、辦學品質和師生權益，甚至收費金額規定20萬，結果都超收到40多萬。

葉說，下學期無法招生，但100多名國中小學生受教權不受影響，可以轉到戶籍地學校就讀，若是學校仍然不服審議結果，可循行政救濟方式處理。