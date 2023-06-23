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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登稱習近平「獨裁者」　陸駐美大使：中國不斷發展「全過程民主」

▲大陸新任駐美大使謝鋒抵達紐約履新。（圖／CFP）

▲陸新任駐美大使謝鋒。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）日前公開稱中國大陸國家主席習近平是「獨裁者」（dictator），引起陸方強烈不滿。對此，陸駐美大使謝鋒21日向白宮提出嚴正交涉，並於隔日的一場活動上強調，中國的全過程民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主，「民主不是掛在嘴上的，而是要解決人民的問題。」

謝鋒22日在美洲國家組織第53屆年會上演講，他說，中國堅持走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，不斷發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

▼拜登。

美國副總統拜登到北京，展開兩天的訪問行程。(圖／CFP)

謝鋒指出，民主不是掛在嘴上的，而是要解決人民需要解決的問題，鞋子合不合腳自己穿著才知道，「美國哈佛大學連續10幾年的追蹤民調以及愛德曼等國際知名機構民調均顯示，中國人民對中國政府的滿意度常年保持在90%以上。」

謝鋒強調，世界各國不可能採用同一種發展模式，「我們主張，以安全守護人權，以發展促進人權，以合作推進人權。我們相信，真正的民主是尊重各國走適合自己國情的民主道路，真正的人權是尊重別國踐行各具特色的人權理念。」

拜登20日在加州出席一場募款活動時表示，對於他擊落「間諜氣球」，習近平感到非常不悅的原因是，「他不知道氣球出現在那裡。」

拜登說，「這對獨裁者來說是一個很尷尬的情況，他不知道發生了什麼事，那東西不應該出現在那裡，它被吹離了路徑。」

▼習近平。

▲▼習近平。（圖／視覺中國CFP）

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關鍵字：

拜登習近平獨裁者全過程民主謝鋒

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