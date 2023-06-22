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寧夏銀川燒烤店爆炸致31死7傷　習近平要求全力救治

▲▼寧夏銀川燒烤店爆炸事故已造成31人死亡。（圖／新華社／極目新聞）

▲寧夏銀川燒烤店爆炸事故已造成31人死亡。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

寧夏回族自治區銀川市一家燒烤店6月21日晚上8時40分許，液化石油氣（瓦斯）洩漏引發爆炸，造成38人傷亡。截至今日（22日）上午8時，其中31人經搶救無效死亡，7人傷。22日中午，習近平對寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店燃氣爆炸事故作出重要指示，要求全力做好傷員救治，加強重點行業重點領域安全監管，切實保障人民群眾生命財產安全。

據《新華社》報導，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店發生燃氣爆炸事故，造成多人傷亡，令人痛心，教訓深刻。要全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。當前正值端午假期，各地區和有關部門要牢固樹立安全發展理念，堅持人民至上、生命至上，以「時時放心不下」的責任感，抓實抓細工作落實，盯緊苗頭隱患，全面排查風險。近期有關部門要開展一次安全生產風險專項整治，加強重點行業、重點領域安全監管，有效防範重特大生產安全事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。

根據習近平指示，應急管理部、住房城鄉建設部、國家衛生健康委、市場監管總局等部門已派出工作組趕赴現場指導做好傷員救治和應急處置工作。寧夏回族自治區、銀川市已組織力量全力做好善後工作。目前，醫療救治、事故原因調查等工作正在進行中。

據《央視新聞》報導，6月21日晚上8時30分左右，寧夏銀川興慶區一燒烤店發生爆炸，有人員受傷，已經緊急送醫救治。據現場群眾表示，燒烤店一樓的煤氣罐先發生爆炸，又把二樓的天然氣管道引爆。

21日，寧夏回族自治區黨委通報，21日晚間20時40分左右，寧夏銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間發生瓦斯罐洩漏引發爆炸，造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡。7人正在全力救治中，包含危重1人、中度燒傷2人、輕症2人、玻璃劃傷2人。

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