拜登稱習近平為「獨裁者」　陸外交部怒批：嚴重侵犯政治尊嚴





▲美國總統拜登與中國國家主席習近平。（組圖／路透）

大陸中心／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）6月20日出席活動發言時，把中國國家主席習近平稱為獨裁者。21日，大陸外交部怒斥，此嚴重侵犯中國政治尊嚴，構成公開政治挑釁。

大陸外交部發言人毛寧21日在例行記者會被問到相關問題時怒斥，「美方有關言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁，中方對此強烈不滿堅決反對。」

之後又有媒體追問，習近平對今年2月初偵察氣球飛越美國本土是否知情，並因此感到難堪？毛寧回應，無人飛艇事件的是非曲直是非常清楚，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件，美方本應冷靜、理性、專業地處理，但是美方歪曲事實、濫用武力、升級炒作，充分暴露美方霸權霸凌的本性。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前一天才在北京與習近平會面，而他此趟中國行目的是緩和美中之間的緊張關係。

拜登說，「當我（決定）擊落那顆滿載兩車偵察設備的氣球的時候，習近平很不高興，因為他不知道氣球在那裡。」他直言，「一旦沒掌握狀況，對獨裁者來說就非常難堪。（那顆氣球）不應該飄到那邊，它被風吹離了航線。」

美國國防部2月初表示，政府偵測到有高空氣球在美國本土上空出現，懷疑是來自中國的「間諜氣球」，之後把氣球擊落。中方期間多次強調是民用無人飛艇，因不可抗力誤入美領空。