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3歲童「戒尿布失敗」　媽男友拿熱水狂淋！全身90%燙傷慘死

▲▼3歲童戒尿布失敗　媽媽男友怒拿熱水狂淋！全身燙傷慘死。（圖／翻攝自推特）

▲3歲男童遭母親與母親男友虐待死亡。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府2021年有一名3歲男童因為遭到母親同居男友毆打頭部、用熱水淋虐待死亡，而被告在法庭上曝光犯案動機稱，是因為男童如廁訓練又失敗，卻沒有「感到抱歉」，反而看起影片，因此才會氣得「懲罰他」。該名男子目前被控殺人罪嫌，不過辯護律師則主張為傷害致死。

根據《每日放送》報導，當時3歲的男童平時和母親以及母親的25歲男友松原拓海同住。2021年8月松原拓海在浴室用高溫的熱水往被害人身上淋，導致男童全身90%嚴重燙傷，最終不治身亡。經調查，松原早在同年6月就曾經使用抱枕毆打男童頭部，使其跌倒。

松原最終被依殺人罪嫌起訴，但他堅決否認犯行。他聲稱，自己只是在教育過程中「傷害致死」，並無殺意。而檢方則認為，男童全身90%重度燙傷，足以見得被告是故意用熱水長時間澆淋，因此不能否認被告帶有殺意。

松原最一開始被警方逮捕時，聲稱是用蓮蓬頭在玩耍，才會不小心害男童受傷，然而經調查，男童身上的傷勢至少要被高溫熱水連續澆灌超過10分鐘才有可能達成，因此檢方最終依殺人罪嫌將其起訴。

被告6月23日在法庭上聲稱，當初正在替男童進行如廁訓練，但他卻連續2次在尿布上大號，沒想到男童非但沒有心存內疚，還看起了YouTube影片，他一時憤怒，為了懲罰男童，才會用熱水淋他，但沒想到會造成嚴重燙傷甚至死亡。

 

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