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社會 社會焦點 保障人權

1個月大男嬰疑遭虐死「全身是傷」　哥哥去年也被生父施暴

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲賴姓女子、吳姓同居人疑似虐死男嬰被羈押。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名未滿周歲的男嬰，疑似被賴姓生母和吳姓同居人凌虐，18日被母親送往醫院搶救但仍不治，檢警相驗發現死因不單純，全身到處都是新舊傷，男嬰還顱內出血，向法院聲請羈押獲准。可怕的是，男嬰的一歲哥哥在去年11月也被生父毆打重傷，出院後已被社會局安置。

高雄市社會局18日接獲通報，一名1個月大的男嬰凌晨時餵奶沒反應，送醫搶救，但到院前死亡，因死因不明，啟動重大兒虐檢警偵辦。經相驗屍體發現，男嬰顱骨有出血，身體外觀還有多處新舊傷勢，懷疑男嬰生前可能遭虐。

經地檢署查扣相關證據後，因男嬰的賴姓生母及吳姓同居人犯罪嫌疑重大，檢察官同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機數位鑑識，並傳喚賴姓生母及吳姓同居人到案說明。

據了解，20歲賴姓女子住在左營區，育有一名未滿周歲的男嬰，賴女與吳姓同居人平日輪流照顧男嬰，2人疑因不滿該男嬰哭鬧而涉嫌動手毆打，後來發現男嬰出現抽搐、呼吸微弱等異常情形，緊急送往醫院搶救，最後仍宣告不治。不過兩人都否認對男嬰施虐，檢方忍為有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

此外，賴姓女子與23歲吳姓丈夫也育有一個兒子。因吳姓男子與兒子作息不同，他不滿兒子影響睡眠，去年11月，以塑膠棍毆打男童的頭部、菸蒂燙傷皮膚釀成重傷，也被緊急送往醫院搶救，男童出院後已被社會局安置；而吳姓生父今年3月則被依殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴，至今仍被收押。

而案發時，賴姓女子有孕，社會局社工也定期追蹤賴女，發現賴女在今年5月生下二兒子後，男嬰由外曾祖父母照顧，近期認識另一名24歲吳姓男子，兩人同居後，賴女將二兒子接往同住，沒想到又傳出疑似施暴，男嬰被送往醫院搶救後仍不治。

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