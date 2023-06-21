韓國通過環境評估　為常態部署薩德反飛彈系統鋪路

▲南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）



文／中央社

韓國國防部今天說，對於美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）的環境影響評估發現，相對於安全標準而言，電磁輻射「微不足道」。這為常態部署此系統鋪路。

國防部說，2017年在韓國部署的薩德反飛彈系統所產生最大電磁輻射水準低於安全標準的0.2%。此系統部署在韓國東南部星州郡（Seongju）的空軍基地，引發中國和一些當地居民抱怨。

路透社報導，國防部在聲明中說：「最新的環境影響評估是星州郡基地正常化的第一步。」

研究結果預計為增加該系統的基礎設施建設鋪路。官員說，因為附近居民憂心薩德反飛彈系統衝擊他們的健康而發動抗議，該系統無法滿載運作。

反對設置薩德反飛彈系統的團體國家公民社會網路（National Civil Society Network）和紹成裡村（Sosungri Village）譴責政府的聲明。這個團體說審查是倉促完成，並暗示將繼續抗議。

中國也對韓國部署這項系統作憤怒回應，認為該系統強大的雷達可以窺視中國的領空。

美國和韓國說，部署薩德反飛彈系統是為了自衛，因應北韓不斷變化的威脅。