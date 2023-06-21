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嬰屍藏冰箱4年！連2胎「剛生完就殺死」　恐怖媽吐原因：養不起

▲▼冰箱，冷凍。（圖／CFP）

▲ 女子接連殺害2名嬰兒，藏屍冰箱內。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道水原市爆出一起恐怖事件，一名女子因經濟困難無力撫養，近5年前殺害她剛生下的孩子，1年後又以相同手法犯案，直到警方近日在她家中冰箱搜出2具嬰屍才鬆口承認，21日被依殺嬰罪嫌緊急逮捕，正接受調查。

根據《韓聯社》，京畿南部警察廳女性青少年科21日依殺害嬰兒罪嫌，緊急逮捕一名30多歲女性，現正進行調查。女子涉嫌於2018年11月及2019年11月各產下1名嬰兒後隨即動手殺害，並將屍體保管在自己居住的公寓冰箱裡。

調查指出，女子此前已和老公育有12歲女兒、10歲兒子和8歲女兒，因為經濟困難卻又懷孕，才會痛下殺手。

女子2018年11月在醫院分娩，將嬰兒帶回家中後勒頸致死，2019年11月生產後則是在醫院附近以相同手法殺害，2名嬰兒遇害時都是剛出生僅有1天的小生命。

警方研判，她犯案後多年來都將屍體存放家中冰箱至今，已確認2名嬰兒的性別為1男1女。

這起事件最早是因監察院對保健福祉部進行監察過程中，發現女子雖有生產紀錄，卻沒有辦理出生登記而曝光。水原市當局得知此事後上門調查，但女子拒絕配合，因此於6月8日委託警方搜查。

警方當天隨即持令狀扣押搜查，女子也向警方坦承部分犯行。她供稱，「因為經濟上有困難，孩子一生下來就殺死了」，並對丈夫謊稱已經墮胎。丈夫則聲稱，他雖知道老婆懷孕，但相信老婆說已經墮胎，並不知道她將嬰兒殺害。

警方現已緊急逮捕女子，預計調查結束後聲請羈押。在冰箱內發現的2具嬰屍則交由國立科學搜查研究院進行驗屍，以釐清詳細死因。

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