坐牢兼當劊子手！　他幫「處決26名死囚」減刑獲釋了

記者吳美依/綜合報導

孟加拉囚犯沙賈汗(Shahjahan Bhuiyan)因犯下謀殺罪被判入獄42年,服刑期間竟然兼任劊子手,協助獄方處決26名死刑獄友,因此獲得大幅減刑,並於本周獲釋,引發社會輿論爭議。

《法新社》報導,孟加拉從英國殖民者那裡繼承死刑的做法,1971年從巴基斯坦獨立迄今已處決近500人,根據人權團體數據,該國目前仍有逾2000名死囚。孟加拉也是全球少數仍透過絞刑執行死刑的國家之一,所有劊子手都是像沙賈汗一樣的長期服刑囚犯,經挑選與訓練而成。

達卡中央監獄(Dhaka Central Jail)副典獄長塔尼亞(Tania Zaman)證實,74歲的沙賈汗因為執行絞刑而減刑,並於18日獲釋。他在1991年被判42年有期徒刑,但由於擔任劊子手而減刑4年4個月,加上表現良好等因素,幾乎少吃近10年的牢飯。

