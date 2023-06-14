馬來西亞女大生遭性侵殺害案件　兇手梁育誌死刑遭撤銷發回

▲台南馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵後殺人棄屍，兇嫌梁育誌死刑遭撤銷發回。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵殺害，並棄屍高雄阿蓮的山溝內，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審均遭判處死刑。案件上訴最高法院，最高法院14日將死刑撤銷，發回更審，另外將他犯性侵未遂、棄屍等部分，分別判刑2年10月與2年定讞。

就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內；30歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。案件爆發後，震驚社會。警方深入追查，發現本案發生前，同校另名女同學在案發前1個月，也遭梁男摀住口鼻，差點被拖走；但因被害人極力反抗呼救，梁男未能既遂而逃逸。全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一審將他判處死刑。

案件上訴二審，高雄高分院審理後，認定他犯下強制性交未遂罪、棄屍罪，分別判刑2年10月與2年；至於強制性交殺人罪部分，則處死刑、褫奪公權終身。最後二審訂應執行死刑、褫奪公權終身。全案再上訴最高法院。

最高法院審理後，認為對鍾女性侵殺害的部分，在事實調查上仍有不足，有判決違反法律之虞，因此撤銷這部分的判決，發回高雄高分院更一審。至於強制性交未遂、棄屍等犯罪事實部分，最高法院則認為判決並無違誤，這部分則駁回上訴。

▼梁育誌死刑判決遭撤銷。（圖／記者林悅翻攝）