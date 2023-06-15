馬國女大生命案「三審撤銷死刑」　國民黨：侯友宜表態反對廢死

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

長榮大學馬來西亞籍女大生，遭男子擄走性侵殺害，一、二審都依殺人罪判處兇嫌死刑，最高法院卻撤銷死刑發回更審。國民黨發言人林家興今（15）日對此表示遺憾，看到被害者家屬的眼淚，整個台灣社會都感到心疼、憤怒。司法不僅要滿足人民的「法感情」（Rechtsgefuhl），更應符合公平正義，若窮凶惡極的罪犯無法以法定極刑讓其永久與社會隔絕，如何還給被害者家屬公道？台灣司法的公平正義又在何方？更提及國民黨總統參選人侯友宜立場清楚，就是反對廢死。

林家興指出，蔡英文總統常把「司法改革」掛在嘴邊，相關成績卻一塌糊塗，更每每讓被害者家屬痛心絕望，如國民黨總統參選人侯友宜就對於「李國輝中和縱火9死命案」提出批判，「公平正義是社會期待，不信真理喚不回，永遠守著一個信念『反對廢死』」，然而民進黨黨綱中卻仍要「研議廢止死刑的可行性」，請問民進黨主席賴清德，這也是你的主張嗎？要繼續延續蔡英文總統徹底失敗、人民唾棄的錯誤司改路線嗎？

副發言人呂謦煒表示，蔡英文總統過去曾說過「廢死是一個普世的目標」，引起外界嚴重質疑，而賴清德雖然對死刑議題表態是「法律存在就要照法律走」，但是民進黨黨綱中，至今仍然白紙黑字明文寫著「研議廢止死刑的可行性」。賴清德作為民進黨主席，並沒有對此有任何的質疑，也沒有要求做任何修改，是否代表賴清德其實心裡依舊期待著能夠廢止死刑？

呂謦煒認為，反觀國民黨總統候選人侯友宜對此有強烈而清楚的表態，他直言反對廢死，並表示「死刑符合公平正義與社會的期待」，相信這也符合大多數人民的認同與期望。一個是為了少數人的理想而要犧牲司法價值，一個是站在多數人的立場守護正義公道，相信民眾對此會看的很清楚！也希望賴清德除了「法律存在就要照法律走」這種不痛不癢的回應外，更應該對人民公開說清楚講明白，作為民進黨主席，為什麼不修正黨綱中「研議廢止死刑的可行性」的規定？請問賴主席對死刑的立場與態度究竟是什麼？